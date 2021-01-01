حقيقة خبر وفاة الفنان هادي الجيار الممثل المصري (شاهد)

القاهرة / سما

كشفت مصادر فنية، اليوم الجمعة 8 كانون ثاني 2021، حقيقة الأنباء المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاة الفنان هادي الجيار الممثل المصري الكبير قبل قليل.

وأكدت المصادر الفنية أن ما يتم تداوله على المنصات الاجتماعية بشأن وفاة هادي الجيار متأثرا بمضاعفات فيروس كورونا "غير دقيق"، لافتة إلى أن حالته الصحية صعبة.

وكانت مصادر رسمية قد أعلنت عن تشخيص إصابة هادي الجيار بمرض كوفيد 19 الساعات الأخيرة، موضحة أنه تم نقله إلى المستشفى؛ جراء تدهور حالته الصحية بشدة.

من جهته، قال الفنان فتوح أحمد في تصريحات تابعتها وكالة سما الإخبارية إن زميله الممثل القدير هادي الجيار مصاب بمرض كورونا، مبينا أنه نُقل إلى قسم العناية المكثفة.

وأضاف أحمد أن هادي الجيار أصيب بالفيروس اللعين، حيث كان قد خضع لعملية في القلب ولديه مشاكل في التنفس، لذلك ارتأى الأطباء لوضعه على الأجهزة الطبية.

وتابع إن المسألة تكون أصعب لأي شخص يصاب بالمرض مع مشاكل صحية أخرى، لافتا إلى أنه تواصل مع زوجته مدام إيمان وطمأنت الجميع عليه حتى هذه اللحظة.

وأردف فتوح قائلا إن الممثل هادي الجيار لا يدخل عنده في العناية المكثفة أحد، إنما يطمأن أهله ومحبوه عليه عبر الأطباء الذين يتابعون وضعه الصحي على مدار الساعة.