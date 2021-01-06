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رابط منصة درسك الجديد لتقديم اختبار التقييم النهائي 2021 في الأردن

الأربعاء 06 يناير 2021 11:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
رابط منصة درسك الجديد لتقديم اختبار التقييم النهائي 2021 في الأردن



عمان / سما

نشرت وزارة التربية والتعليم الأردنية، جدول امتحانات التقييم النهائي المقرر أن يقدمها الطلاب يوم الخميس بتاريخ 7 يناير / كانون ثاني 2021 من خلال منصة درسك التعليمية.

ودعت وزارة التربية في بيان لها طلاب الصف من الثاني والثالث حتى العاشر والحادي عشر والتوجيهي لتسجيل الدخول إلى رابط منصة درسك؛ لتقديم اختبار التقييم النهائي الجديد.

وحسب الوزارة، فإن طلبة الصف الثاني والثالث والرابع والخامس حتى الثامن لا يوجد لديهم امتحان تقييم نهائي الخميس، لكن التاسع والعاشر يقدمون اختبار العلوم الحياتية (الأحياء).

وأضافت أن امتحان التربية الإسلامية يقدمه طلبة الصف الحادي عشر والتوجيهي للفرع العلمي والزراعي والأدبي والصناعي والشرعي والفندقي والسياحي والاقتصاد المنزلي.

رابط منصة درسك 2021: اضغط هنا

وأشارت الوزارة إلى أن زمن الجلسة الامتحانية الواحدة 60 دقيقة (ساعة كاملة)، منوهة إلى أن الامتحان متاح على منصة درسك من التاسعة صباحا حتى 9 مساء لمدة 24 ساعة.

ودعت التربية والتعليم، طلاب الصفوف المذكورة إلى التواصل مع أرقام جوالات وهواتف الدعم الفني مباشرة؛ حال واجهتهم أي مشكلة فنية وتقنية أثناء تقديم اختبار التقييم النهائي.

أرقام الدعم الفني درسك: اضغط هنا

ولفتت التعليم إلى أنه يمنع إغلاق الصفحة المفتوحة أثناء تقديم الامتحان إذا وقعت مشكلة ما؛ كي لا يفقد الطالب حقه في الحصول على الدرجة التي يستحقها عند مراجعة التقييم قريبا.

وشددت الوزارة أن الهدف من امتحان التقييم النهائي 2020 - 2021 ليس الدرجة إنما الوقوف على مستوى الطالب من أجل تحسين قدرته على التطور والتعلم عبر التركيز عليها مستقبلا.

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