موعد قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا 2021 القنوات الناقلة

القاهرة / سما

حدد اتحاد كرة القدم الأفريقي (الكاف)، الليلة، موعد قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا 2021، معلنا عن أسماء الأندية وجميع القنوات الناقلة لمراسم السحب.

وقال الكاف الأفريقي في بيان له إن موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا 2021 دور المجموعات، سيكون يوم الجمعة القادم، لافتا إلى أنها ستجري بمقره في القاهرة على التوالي.

وحسب الكاف، فإن قرعة أبطال أفريقيا والكونفدرالية تتم عند الساعة الثانية عشرة (ظهرًا) بتوقيت مصر وليبيا والسودان وفلسطين والأردن ولبنان، 01:00 وفق وقت السعودية والكويت.

وأضاف أن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات في البطولة الأخيرة ستقام يومي الثاني عشر والثالث عشر من شهر يناير الجاري، فيما تنطلق مواجهات الأسبوع الثاني بتاريخ 23 فبراير.





قرعة دوري أبطال أفريقيا 2021:

وتابع إن لقاءات ثالث جولة في دور المجموعات تجري في الخامس والسادس من مارس/ آذار 2021، والرابعة 16 الشهر ذاته، والخامسة في الثاني والثالث من أبريل، والسادسة في 9 أو 10 الشهر.

وتبث قرعة الكونفدرالية ودوري أبطال أفريقيا على قناة أون تايم سبورت المصرية، بي إن سبورت الرياضية الإخبارية المفتوحة، بالإضافة إلى قنوات ومنصات عربية أخرى من مقر الكاف.

ولم يحسم فريق الهلال السوداني مسألة تأهله إلى مجموعات أفريقيا 2021؛ بسبب تأجيل مباراته الحاسمة ضد الأشانتي كوتوكو؛ نتيجة اكتشاف إصابة لاعبين لدى الخصم مصابين بمرض كورونا.

وصعد إلى دور مجموعات أبطال أفريقيا، من الأندية العربية الكبيرة، الترجي والصفاقسي التونسيين، الزمالك والأهلي المصريين، المريخ السوداني، الوداد المغربي، صن داونز الجنوب أفريقي.