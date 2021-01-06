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مباراة النجم الساحلي والمقاولون العرب بث مباشر في الكونفدرالية 2021 (شاهد)

الأربعاء 06 يناير 2021 06:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
مباراة النجم الساحلي والمقاولون العرب بث مباشر في الكونفدرالية 2021 (شاهد)



القاهرة / سما

نقدم لكم متابعينا رابط مشاهدة مباراة المقاولون العرب والنجم الساحلي بث مباشر اليوم الأربعاء 6 يناير 2021 في الدور التمهيدي المؤهل لدور المجموعات في الكونفدرالية.

مباراة النجم الساحلي والمقاولون العرب مباشر تبث على قناة أون تايم سبورت بصافرة الحكم الدولي إذ يسعى الجانبان إلى الوصول للدور القادم في مسابقة الكونفدرالية.

وتوقع عبد الظاهر السقا إن المواجهة صعبة لكن ليست مستحيلة وعلى المقاولون العرب التغلب على الظروف غير المعتادة للفريق، في ظل غياب المدير الفني عماد النحاس.

وقال: غياب المدير الفني المحرك الأساسي يكون عامل صعب وسلبي وكذلك الكابتن علاء عبد الغني، لأنه يعطي التعليمات الخاصة لجميع اللاعبين خصوصا النحاس المستقر مع النادي.

وأضاف: هناك غيابات صعبة جدا للمقاولون العرب، حتى سيف الدين الجزيري تعافى من كورونا مؤخرا، والأمور ليست سهلة بالمطلق مع النحاس وهم يلعبون الآن باسم مصر.

وتابع إن الجميع سعيد بعودة المقاولون العرب إلى البطولة الأفريقية على يد النحاس، إلا أنه لم يكن متوقعا الصعوبات الحالية في الدوري الممتاز وغير قادر على تكوين الفريق.

وأردف السقا إن مباراة النجم الساحلي والمقاولون العرب سيكون لها تأثير في مشوار الفريق القادمة، موضحا أن شخصية أبناء النحاس غائبة منذ بداية الموسم؛ بسبب الإصابات.

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