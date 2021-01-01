تردد قناة الوطنية التونسية 1 و 2 الجديد 2021 بث مباشر على نايل سات وجميع الأقمار

تونس / سما

أعلنت مصادر رسمية، عن تردد قناة التلفزة الوطنية التونسية Télévision tunisienne الجديد 2021 على النايل سات وجميع الأقمار الصناعية الأخرى؛ لمشاهدة جميع الأحداث الرياضية والسياسية والاجتماعية.

وقالت المصادر الرسمية إن تردد قناة الوطنية التونسية 2021 يُمكن ضبطه على مختلف الأجهزة والشاشات القديمة والحديثة عبر القمر الصناعي المتاح لديك من خلال وضع الأرقام المرفقة في الأسفل بالمكان المخصص لها.

تردد قناة الوطنية التونسية 1 و 2 على نايل سات: 10795 ، الاستقطاب عمودي، سرعة الترميز 27500.

تردد قناة التونسية الوطنية 2 و 1 على غالاكسي 19: 11836، عمودي، معامل الترميز 20765.

تردد الوطنية التونسية على قمر بدر: 11727، الاستقطاب أفقي، معدل الترميز 27500.

تردد التونسية الوطنية على هوت بيرد: 12149، عمودي الاستقطاب، الترميز 27500.

تردد التلفزة التونسية الوطنية على أتلانتيك بيرد 1: 12683، الاستقطاب أفقي، الترميز معدله 2894.





ويترقب المتابعون مشاهدة مباراة الترجي الرياضي التونسي ضد الأهلي بنغازي، والنادي الصفاقسي أمام مولودية الجزائر في الدور التمهيدي الثاني بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم الساعة الثالثة والرابعة تواليا بتوقيت تونس.

وتعد الوطنية التونسية القناة المحلية الأكثر متابعة في تونس، إذ تنفرد بتغطية كل التطورات في المجالات كافة على رأسها الرياضية التي تبثها مجانا على يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي أكسبها تلك الشعبية.