صورة : ماهي السيارة التي جالت بمحمد بن سلمان وضيفه أمير قطر على رمال العلا؟

وكالات

تداولت وسائل الإعلام صورة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يتجول بسيارة يقودها في محافظة العلا وبصحبته أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد.

والسيارة التي تم تداولها من نوع "لكزس LX" وحسب الموقع الرسمي للشركة المصنعة للسيارة فإن السعر الأدنى لها يبلغ 86 ألف دولار، علما أن السعر يختلف حسب المواصفات التي تضاف إلى السيارة نزولا عند رغبة المشتري.

وأجرت "لكزس" تحديثات على نسخة 2021 من طراز LX، ومنها توفير إطارات بقياس أكبر يصل لـ21 بوصة، مع توفير نسخ من الطراز تشمل ثلاثة صفوف من المقاعد بداخله.

وتوفر لكزس من طراز LX لعام 2021، فئتين للبيع بالأسواق بتكلفة مختلفة، الفئة الافتتاحية ستتوفر باسم LX570 TWO ROW، وهي الفئة المزودة بصفين فقط من المقاعد، وتطرح بتكلفة 88.300 دولار، وأعلى فئة من الطراز هي LX570 THREE ROW المزودة بثلاثة صفوف من المقاعد، وتطرح بتكلفة 92.875 دولارا.

وتتميز سيارات الأمير محمد بن سلمان بالفخامة إذ تجمع بين الشكل الخارجي الأنيق وكذلك الأداء القوي والانسيابي.