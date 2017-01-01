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كيف علقت رغد صدام حسين على المصالحة بين السعودية وقطر؟

الثلاثاء 05 يناير 2021 05:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
كيف علقت رغد صدام حسين على المصالحة بين السعودية وقطر؟



بغداد /سما/

علقت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، على المصالحة التي تمت، اليوم الثلاثاء، بين قطر والمملكة العربية السعودية، قبل بدء أعمال الدورة الـ41 لمجلس التعاون الخليجي.

وغردت رغد صدام حسين عبر حسابها الرسمي على منصة (تويتر) على مواقع التواصل الاجتماعي: "الخلاف بين الإخوة قد يقع في ظروف استثنائية وقد يصل حد الاقتتال، ولكنهم يبقون إخوة مهما حصل بينهم"، وفق وكالة (سبوتنك الروسية).

رغد

وتابعت: "أبارك للأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة قطر حكومة وشعبا عودة العلاقات إلى الوضع الطبيعي بين القطرين الشقيقين".

​وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان استقبل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد بعناق فور نزوله سلم الطائرة، بحسب ما ذكرته قناة "الإخبارية" السعودية، وذلك عند وصول الأخير إلى مطار مدينة العلا بالسعودية للمشاركة في القمة الخليجية الـ41.

يأتي ذلك، بعدما قال وزير الخارجية الكويتي، أحمد ناصر المحمد الصباح، في بيان متلفز مساء الاثنين، إنه "بناء على اقتراح أمير البلاد نواف الأحمد، تقرر فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين قطر والمملكة العربية السعودية".

هذا وتقرر فتح الحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر بعد وساطة كويتية، إيذانا بمصالحة تنهي الأزمة الخليجية التي استمرت منذ 2017، حين قاطعت 3 دول خليجية ومصر، الدوحة لاتهامها بالتدخل في شؤونهم الداخلية.

كما أوضح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن "سياسة المملكة بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز، قائمة على نهج راسخ قوامه تحقيق المصالح العليا لدول مجلس التعاون والدول العربية".

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