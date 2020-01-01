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علا الفارس تتصدر "جوجل" و"تويتر" في السعودية

الثلاثاء 05 يناير 2021 12:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
علا الفارس تتصدر "جوجل" و"تويتر" في السعودية



وكالات

تصدرت علا الفارس الإعلامية الأردنية بقناة الجزيرة القطرية، محرك البحث "جوجل"، وكذلك موقع تويتر في السعودية بعد تغريدات لها عن المصالحة الخليجية.

وعلا الفارس هي إعلامية أردنية من أصل فلسطيني انضمت إلى "الجزيرة" في مايو/آيار 2019 وذلك بعد أشهر من إعلانها تقديم استقالتها من مجموعة قنوات "إم بي سي".

وكتبت علا الفارس التي سبق واتهمها مغردون بالإساءة إلى السعودية: "مبروك للشعوب الخليجية والعربية فتح الأجواء بين قطر والسعودية".

واعتبرت في تغريدة على حسابها بموقع تويتر أن فتح الأجواء بين الرياض والدوحة "خطوة هامة وضرورية على طريق المصالحة الخليجية، فالشعوب أكثر من تضرر من الأزمة المشؤومة".

وأضافت علا الفارس: "نسأل الله القدير أن يصلح ذات البين، وأن يجمع الشمل لما فيه صلاح البلاد والعباد، وأن يجعلها فاتحة خير على المنطقة بأسرها في العام الجديد".

وتعقيبا على تصدرها محرك البحث "جوجل" في السعودية، وكذلك تصدر وسم (هاستاج) يحمل اسمها في المملكة عادت علا الفارس وكتبت: "من الغريب أن يتصدر وسم علا الفارس في السعودية المرتبة الأولى بعد أنباء المصالحة الخليجية، هل هذا بسبب تشوق جمهوري في المملكة لمعرفة ما سأكتب عن التطورات؟".

وأضافت "شكرا لاهتمامكم ولمن لم تمر عليه بذاءات الذباب الإلكتروني الذي يواصل حملة التشويه".

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