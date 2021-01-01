تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2021 على نايل سات

الجزائر / سما

كشفت مصادر رسمية، عن تردد قناة الفجر الجزائرية El Fadjer TV DZ الجديد 2021 على النايل سات؛ لمشاهدة آخر المستجدات على الساحة المحلية والعربية وأخبار المشاهير والمسلسلات.

وقالت المصادر إن تردد قناة الفجر الجزائرية 2021 عبر مدار نايل سات هو كالتالي: 10922 ، v 27500، لافتة إلى أنه يمكن ضبطه من خلال إدخال الأرقام المكتوبة بدقة عن طريق جهاز التحكم.

وانطلقت قناة الفجر من مدينة سيدي بلعباس في الجزائر قبل نحو ست سنوات، إذ تصف نفسها بأنها محطة الأسرة العربية؛ في إشارة إلى المحتوى البرامجي الشامل الذي تبثه على مدار الساعة لكل العرب.

وتتابع قناة الأسرة العربية مستجدات الأحداث على الساحة العالمية وجميع ما يهم سكان الوطن العربي على رأسهم الجزائر، مع تحري المهنية والدقة والصدق في كل ما يتم نقله على الشاشة للمشاهدين كافة.

وتميزت قناة الفجر الجزائرية، خلال السنوات الماضية منذ انطلاقتها الرسمية سنة 2015، بالتغطية المتواصلة يوميا لآخر الأخبار والتطورات في الساحة المحلية والعالمية والعربية في إطار عائلي مميز.

وأطلقت الفجر الجزائرية على نفسها لقب (قناة العائلة)؛ بسبب اهتمامها بالميول المختلفة وأذواق المتابعين المنوعة، إذ تعرض مسلسلات وأفلام وأخبار وبرامج رياضية وثقافية ودينية وأخرى فنية.

وتعرض قناة الفجر الجزائرية حاليا، مسلسل حصة جرائم السلطان، المؤسس عثمان، نهضة السلاجقة، إلى جانب العديد من المسلسلات التركية المدبلجة والمصرية والعربية والهندية والكورية.