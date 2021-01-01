  1. الرئيسية
  2. سيارات

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2021 على نايل سات

الإثنين 04 يناير 2021 08:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2021 على نايل سات



الجزائر / سما

كشفت مصادر رسمية، عن تردد قناة الفجر الجزائرية El Fadjer TV DZ الجديد 2021 على النايل سات؛ لمشاهدة آخر المستجدات على الساحة المحلية والعربية وأخبار المشاهير والمسلسلات.

وقالت المصادر إن تردد قناة الفجر الجزائرية 2021 عبر مدار نايل سات هو كالتالي: 10922 ، v 27500، لافتة إلى أنه يمكن ضبطه من خلال إدخال الأرقام المكتوبة بدقة عن طريق جهاز التحكم.

وانطلقت قناة الفجر من مدينة سيدي بلعباس في الجزائر قبل نحو ست سنوات، إذ تصف نفسها بأنها محطة الأسرة العربية؛ في إشارة إلى المحتوى البرامجي الشامل الذي تبثه على مدار الساعة لكل العرب.

وتتابع قناة الأسرة العربية مستجدات الأحداث على الساحة العالمية وجميع ما يهم سكان الوطن العربي على رأسهم الجزائر، مع تحري المهنية والدقة والصدق في كل ما يتم نقله على الشاشة للمشاهدين كافة.

وتميزت قناة الفجر الجزائرية، خلال السنوات الماضية منذ انطلاقتها الرسمية سنة 2015، بالتغطية المتواصلة يوميا لآخر الأخبار والتطورات في الساحة المحلية والعالمية والعربية في إطار عائلي مميز.

وأطلقت الفجر الجزائرية على نفسها لقب (قناة العائلة)؛ بسبب اهتمامها بالميول المختلفة وأذواق المتابعين المنوعة، إذ تعرض مسلسلات وأفلام وأخبار وبرامج رياضية وثقافية ودينية وأخرى فنية.

وتعرض قناة الفجر الجزائرية حاليا، مسلسل حصة جرائم السلطان، المؤسس عثمان، نهضة السلاجقة، إلى جانب العديد من المسلسلات التركية المدبلجة والمصرية والعربية والهندية والكورية.

#تردد قناة الفجر #قناة الفجر الجزائرية #تردد قناة الفجر 2021 #تردد الفجر الجديد #تردد الفجر الجزائرية #الجزائر #تردد قناة الفجر الجديد #El fadjr tv #تردد El fadjr tv

الأكثر قراءة اليوم

رابط نتائج القبول ضمن قناة التعليم الموازي 2021 في العراق

صحيفة: هذا ما دفع هنية لإرسال رسالة الموافقة على الانتخابات للرئيس عباس ..

تسريب مكالمة ترامب يُحدث هزة بواشنطن

أبو حسنة : إجراءات جديدة في الأونروا بشأن المساعدات الغذائية وهي كالتالي ..

ايران: مشروع قانون ملزم يحدد موعدا نهائيا للقضاء على إسرائيل خلال هذه الفترة ..

هل خدع عضو في الأسرة المالكة الإماراتيّة فريق "بيتار القدس"؟

فيديو صادم : وفاة جميع مرضى كورونا داخل مستشفى في مصر والممرضة المصدومة

الأخبار الرئيسية

وزارة الصحة بغزة: تسجيل 396 إصابة جديدة بفيروس كورونا في القطاع

5

وزير الخارجية الكويتي: تم الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات مهمة.. نسعى للحصول على لقاح كورونا بأقرب وقت

45

زيارة قريبة لـ"حنا ناصر" إلى غزة.. مستشار هنية يتحدث عن الخطوات المقبلة بشأن الانتخابات

860x484 (43)

"الشاباك" ينشر تفاصيل جديدة حول عملية قتل المستوطنة قرب جنين

اعلان سما رسائل