تعرف على حاملة الطائرات "نيميتز"..القلعة العسكرية العائمة

وكالات

مجموعة "نيميتز" تتألف من حاملة طائرات وقطع مدمرات وإنزال وتدخل، وقامت في وقت سابق بمناورات حربية من قاعدة غوام الأميركية، غربي المحيط الهادئ، وقد أعطيت الأوامر بالعودة إلى مياه الخليج العربي من دون توضيح الأسباب.

وتعتبر حاملة الطائرات نيميتز واحدة من أضخم السفن الحربية في العالم، وهي ثاني أكبر وأضخم حاملة طائرات في العالم، بعد حاملة الطائرات "فورد".

يصل عرض هذه الفئة من حاملات الطائرات الأميركية إلى سبعين مترا، فيما يتجاوز طولها 330 متر. أما سرعتها فتبلغ 58.8 كيلومتر في الساعة، وهي سريعة مقارنة بحجم القطعة البحرية.

وتعمل نيميتز، التي دخلت الخدمة عام 1975 ووصلت تكلفتها في ذلك الحين إلى مليار دولار، بواسطة مفاعلين نووين، لديهما القدرة على تشغيلها لنحو 20 عاما، دون التزود بالوقود.

وتستوعب الحاملة أكثر من 5 آلاف فرد ضمن طاقمها، بمن فيهم طواقم الطائرات الحربية المختلفة على متنها البالغ عددها حوالي 90 طائرة، ولديها القدرة على إطلاق نحو 4 طائرات في الدقيقة.











