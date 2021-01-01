  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

تعرف على حاملة الطائرات "نيميتز"..القلعة العسكرية العائمة

الإثنين 04 يناير 2021 06:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعرف على حاملة الطائرات "نيميتز"..القلعة العسكرية العائمة



وكالات

 مجموعة "نيميتز" تتألف من حاملة طائرات وقطع مدمرات وإنزال وتدخل، وقامت في وقت سابق بمناورات حربية من قاعدة غوام الأميركية، غربي المحيط الهادئ، وقد أعطيت الأوامر بالعودة إلى مياه الخليج العربي من دون توضيح الأسباب.

وتعتبر حاملة الطائرات نيميتز واحدة من أضخم السفن الحربية في العالم، وهي ثاني أكبر وأضخم حاملة طائرات في العالم، بعد حاملة الطائرات "فورد".

يصل عرض هذه الفئة من حاملات الطائرات الأميركية إلى سبعين مترا، فيما يتجاوز طولها 330 متر. أما سرعتها فتبلغ 58.8 كيلومتر في الساعة، وهي سريعة مقارنة بحجم القطعة البحرية.

دخلت نيميتز الخدمة عام 1975

 وتعمل نيميتز، التي دخلت الخدمة عام 1975 ووصلت تكلفتها في ذلك الحين إلى مليار دولار، بواسطة مفاعلين نووين، لديهما القدرة على تشغيلها لنحو 20 عاما، دون التزود بالوقود.

وتستوعب الحاملة أكثر من 5 آلاف فرد ضمن طاقمها، بمن فيهم طواقم الطائرات الحربية المختلفة على متنها البالغ عددها حوالي 90 طائرة، ولديها القدرة على إطلاق نحو 4 طائرات في الدقيقة.




تعمل بمحركين نووين

واحدة من أضخم القطع البحرية في العالم

#طائرات يو اس اس نيمتيتز #نيميتز #قاعدة قوام الأمريكية

الأكثر قراءة اليوم

رابط نتائج القبول ضمن قناة التعليم الموازي 2021 في العراق

صحيفة اسرائيلية: لهذا السبب.. الرئيس عباس يطالب باستئناف المفاوضات مع إسرائيل في أقرب وقت

تسريب مكالمة ترامب يُحدث هزة بواشنطن

صحة غزة تعلن موعد وصول لقاح فيروس "كورونا" إلى فلسطين..

أبو حسنة : إجراءات جديدة في الأونروا بشأن المساعدات الغذائية وهي كالتالي ..

وفاة الأمير خالد بن فيصل بن سعد الأول آل سعود .. السيرة الذاتية (صورة)

ايران: مشروع قانون ملزم يحدد موعدا نهائيا للقضاء على إسرائيل خلال هذه الفترة ..

الأخبار الرئيسية

860x484 (43)

"الشاباك" ينشر تفاصيل جديدة حول عملية قتل المستوطنة قرب جنين

الصحة بغزة: نفاذ الفحص المخبري P.K.U الخاص بالأطفال حديثي الولادة

78

غزة: هيئة حقوقية تصدر تصريحاً بشأن منعها زيارة محتجزين من عائلة البيوك بنظارة شرطة خانيونس

تفاصيل اجتماع الرجوب وسفير مصر في رام الله: ملتزمون بما تم الاتفاق عليه مع حماس!

ابو حسنة يكشف عن موعد صرف رواتب موظفي الأونروا ..

اعلان سما رسائل