إجابة امتحان الكيمياء الدورة التكميلية 2020 توجيهي التكميلي في الأردن

عمان / سما

أعلنت وسائل إعلام تعليمية، يوم الإثنين 4 يناير 2021، عن إجابات امتحان الكيمياء الدورة التكميلية للثانوية العامة توجيهي التكميلي 2020 الذي اختتمه الطلبة في مدارس الأردن.

ونشرت المصادر الأردنية الامتحان الوزاري لمادة الكيمياء للطلبة النظاميين الفرع العلمي نموذج رقم 1 مع الإجابات، للأستاذ محمد أبو سمرة، موضحة أنه يتكون من 50 سؤالا.





وعبّر طلاب من النظاميين عن رضاهم حول مستوى أسئلة وإجابات امتحان الكيمياء للتوجيهي التكميلي، معتبرين أنه أسهل من اللغة الإنجليزية الذي جاء صعبا للغاية هذا العام. وفقا لهم.

وأضافت أن السؤال الأول من امتحان الكيمياء ضمن الاختيار من متعدد، جاء نصه: يبين الجدول المجاور أربعة محاليل لقواعد ضعيفة متساوية التركيز، ومعلومات عنها ادرسه ثم أجب.





إجابات امتحان الكيمياء 2020:

وتابعت إن السؤال الثاني حول قيمة (ph) في المحلول، ثم الأيون الذي يمثل الحمض المرافق الأقوى، وكذلك الزوج المتوافق من الحمض والقاعدة وفق مفهوم لوري ينتج من تفاعل.

وبينت أن إجابات امتحان الكيمياء للتوجيهي التكميلي المرفقة في هذا التقرير موثوقة؛ كونها تمت على يد أفضل المعلمين في المجموعات التعليمية الرسمية التي تقدم الدروس والمنهاج.

وجاء سؤال آخر هو السادس كما يلي، أضيفت بلورات من ملح كلوريد الهيدرازين إلى المحلول فإن العبارة الصحيحة فيما يتعلق بالمحلول الناتج هي يزداد أو تقل قيم بي إتش.