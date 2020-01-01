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إجابة امتحان الكيمياء الدورة التكميلية 2020 توجيهي التكميلي في الأردن

الإثنين 04 يناير 2021 03:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
إجابة امتحان الكيمياء الدورة التكميلية 2020 توجيهي التكميلي في الأردن



عمان / سما

أعلنت وسائل إعلام تعليمية، يوم الإثنين 4 يناير 2021، عن إجابات امتحان الكيمياء الدورة التكميلية للثانوية العامة توجيهي التكميلي 2020 الذي اختتمه الطلبة في مدارس الأردن.

ونشرت المصادر الأردنية الامتحان الوزاري لمادة الكيمياء للطلبة النظاميين الفرع العلمي نموذج رقم 1 مع الإجابات، للأستاذ محمد أبو سمرة، موضحة أنه يتكون من 50 سؤالا.

إجابات امتحان الكيمياء النظامي 2020

وعبّر طلاب من النظاميين عن رضاهم حول مستوى أسئلة وإجابات امتحان الكيمياء للتوجيهي التكميلي، معتبرين أنه أسهل من اللغة الإنجليزية الذي جاء صعبا للغاية هذا العام. وفقا لهم.

وأضافت أن السؤال الأول من امتحان الكيمياء ضمن الاختيار من متعدد، جاء نصه: يبين الجدول المجاور أربعة محاليل لقواعد ضعيفة متساوية التركيز، ومعلومات عنها ادرسه ثم أجب.

إجابة امتحان الكيمياء للنظامي المهني 2020

إجابات امتحان الكيمياء 2020:

وتابعت إن السؤال الثاني حول قيمة (ph) في المحلول، ثم الأيون الذي يمثل الحمض المرافق الأقوى، وكذلك الزوج المتوافق من الحمض والقاعدة وفق مفهوم لوري ينتج من تفاعل.

اجوبة امتحان الكيمياء 2020 للدراسات الخاصة

وبينت أن إجابات امتحان الكيمياء للتوجيهي التكميلي المرفقة في هذا التقرير موثوقة؛ كونها تمت على يد أفضل المعلمين في المجموعات التعليمية الرسمية التي تقدم الدروس والمنهاج.

وجاء سؤال آخر هو السادس كما يلي، أضيفت بلورات من ملح كلوريد الهيدرازين  إلى المحلول فإن العبارة الصحيحة فيما يتعلق بالمحلول الناتج هي يزداد أو تقل قيم بي إتش.

 

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إجابات امتحان الكيمياء التكميلي للنظاميين الفروع المهنية (1)
إجابات امتحان الكيمياء التكميلي للنظاميين الفروع المهنية (2)
إجابات امتحان الكيمياء التكميلي للنظاميين الفروع المهنية (3)
إجابات امتحان الكيمياء التكميلي للنظاميين الفروع المهنية (4)
إجابات امتحان الكيمياء التكميلي للنظاميين الفروع المهنية (5)
إجابات امتحان الكيمياء التكميلي للنظاميين الفروع المهنية (6)
إجابات امتحان الكيمياء التكميلي للنظاميين الفروع المهنية (7)
اجابة امتحان الكيمياء التكميلي 2020 للدراسات الخاصة (1)
اجابة امتحان الكيمياء التكميلي 2020 للدراسات الخاصة (2)
اجابة امتحان الكيمياء التكميلي 2020 للدراسات الخاصة (3)
اجابة امتحان الكيمياء التكميلي 2020 للدراسات الخاصة (4)
اجابة امتحان الكيمياء التكميلي 2020 للدراسات الخاصة (6)
اجابة امتحان الكيمياء التكميلي 2020 للدراسات الخاصة (5)
أجوبة امتحان الكيمياء 2020 النظامي (1)
أجوبة امتحان الكيمياء 2020 النظامي (2)
أجوبة امتحان الكيمياء 2020 النظامي (3)
أجوبة امتحان الكيمياء 2020 النظامي (5)
أجوبة امتحان الكيمياء 2020 النظامي (4)
أجوبة امتحان الكيمياء 2020 النظامي (6)
أجوبة امتحان الكيمياء 2020 النظامي (7)

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