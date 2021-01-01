الجزائر .. رابط تسجيل البكالوريا 2021 تسجيلات الأحرار والنظاميين

الجزائر / سما

أعلنت وزارة التربية الوطنية، اليوم الأحد 3 يناير، عن تفعيل رابط التسجيل في البكالوريا 2021 عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، داعية الراغبين في الترشح إلى المسارعة للتقديم.

وقالت التربية الوطنية في بيان لها عبر تويتر موقع تسجيلات البكالوريا 2021 في الجزائر مفتوح حاليا، موضحة أنه يمكن لجميع الطلاب التسجيل حتى تاريخ الثامن والعشرين من الشهر الجاري.

وشددت على ضرورة أن يحترم المرشحين كافة المواعيد المعلنة، لافتة إلى أن التسجيل في بكالوريا الأحرار والمتمرسين ينتهي بذلك التاريخ وقد لا يتم التجديد إلى فترة أخرى؛ حال اكتمال العدد.

وأشارت التربية الوطنية إلى أهمية دفع حقوق التسجيل في البكالوريا 2021 عقب تسجيل الدخول إلى مواقع الديوان الوطني، محذرة الجميع من وجود بعض الروابط الوهمية غير الصالحة للتقديم.

رابط التسجيل في البكالوريا 2021 الجزائر: اضغط هنا

وأضافت أن التسجيل يتم أولا عن طريق اختيار اسم الولاية الجزائرية التي ينحدر منها الطالب ويقيم فيها حاليا، قبل كتابة اسم المستخدم والرمز السري الخاص به والإجابة على أسئلة الحماية قبل الدخول.

وأكدت الوزارة أهمية اعتماد الاستمارة الإلكترونية الأخيرة والتأكد من عدم وجود أخطاء قبل دفع الرسوم للتسجيل في البكالوريا، منوهة إلى أنها قد تضيع على الطلبة إذا اعتمد الطلب مع وجود خطأ.

وتابعت التربية الوطنية إن تسجيلات بكالوريا 2021 في الجزائر للنظاميين تجري عن طريق الأرضية الرقمية للوزارة، في حين البكالوريا الأحرار يتم عبر الديوان الوطني ولا يوجد خيار غيره.