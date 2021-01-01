  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

الجزائر .. رابط تسجيل البكالوريا 2021 تسجيلات الأحرار والنظاميين

الأحد 03 يناير 2021 02:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجزائر .. رابط تسجيل البكالوريا 2021 تسجيلات الأحرار والنظاميين



الجزائر / سما

أعلنت وزارة التربية الوطنية، اليوم الأحد 3 يناير، عن تفعيل رابط التسجيل في البكالوريا 2021 عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، داعية الراغبين في الترشح إلى المسارعة للتقديم.

وقالت التربية الوطنية في بيان لها عبر تويتر موقع تسجيلات البكالوريا 2021 في الجزائر مفتوح حاليا، موضحة أنه يمكن لجميع الطلاب التسجيل حتى تاريخ الثامن والعشرين من الشهر الجاري.

وشددت على ضرورة أن يحترم المرشحين كافة المواعيد المعلنة، لافتة إلى أن التسجيل في بكالوريا الأحرار والمتمرسين ينتهي بذلك التاريخ وقد لا يتم التجديد إلى فترة أخرى؛ حال اكتمال العدد.

وأشارت التربية الوطنية إلى أهمية دفع حقوق التسجيل في البكالوريا 2021 عقب تسجيل الدخول إلى مواقع الديوان الوطني، محذرة الجميع من وجود بعض الروابط الوهمية غير الصالحة للتقديم.

رابط التسجيل في البكالوريا 2021 الجزائر: اضغط هنا

وأضافت أن التسجيل يتم أولا عن طريق اختيار اسم الولاية الجزائرية التي ينحدر منها الطالب ويقيم فيها حاليا، قبل كتابة اسم المستخدم والرمز السري الخاص به والإجابة على أسئلة الحماية قبل الدخول.

وأكدت الوزارة أهمية اعتماد الاستمارة الإلكترونية الأخيرة والتأكد من عدم وجود أخطاء قبل دفع الرسوم للتسجيل في البكالوريا، منوهة إلى أنها قد تضيع على الطلبة إذا اعتمد الطلب مع وجود خطأ.

وتابعت التربية الوطنية إن تسجيلات بكالوريا 2021 في الجزائر للنظاميين تجري عن طريق الأرضية الرقمية للوزارة، في حين البكالوريا الأحرار يتم عبر الديوان الوطني ولا يوجد خيار غيره.

#تسجيلات البكالوريا 2021 #البكالوريا #بكالوريا 2021 #تسجيل البكالوريا 2021 #تسجيل بكالوريا 2021 #الجزائر #وزارة التربية الوطنية #الديوان الوطني للإمتحانات و المسابقات #موقع تسجيلات البكالوريا

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. سبب وفاة الراوي سعد طليحان الشمري أبو دحام

قائد كتيبة في جولاني يشعل النار داخل موقع عسكري والسبب .. ؟

فيديو الجي كلاس السوداء في الأغوار بالأردن كامل (شاهد)

قناة عبرية : دولة عربية كبيرة تنضم إلى المحور المعادي لإسرائيل

غزة: الشرطة توضح بشأن اعتقال أربعة مواطنين من إحدى العائلات بخانيونس

ثروتها 8 مليار دولار.. ضجة و جدل بعد زواج سعودية ثرية من سائقها الباكستاني (فيديو

حماس تكشف الهدف الرئيسي من رسالتها بشأن المصالحة الفلسطينية

الأخبار الرئيسية

ابوحسنة2

أبوحسنة يكشف حقيقة التهديدات التي تواجه الأونروا

وزيرة الصحة : 31 وفاة و1155 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1419 حالة تعافٍ

إسماعيل هنية والرئيس عباس

هنية يتلقى رسالة خطية من الرئيس عباس

استقالة محافظ سلطة النقد عزام الشوا والرئيس يقبل الاستقالة

65929

قائد كتيبة في جولاني يشعل النار داخل موقع عسكري والسبب .. ؟

اعلان سما رسائل