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بلدية غزة تصدر نسخة جديدة من فاتورة الخدمات الشهرية

الأحد 03 يناير 2021 01:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلدية غزة تصدر نسخة جديدة من فاتورة الخدمات الشهرية



غزة / سما /

أصدرت بلدية غزة نسخة جديدة من فاتورة الخدمات الشهرية عن دورة شهر كانون الأول / ديسمبر للعام 2020 وتم البدء بتوزيعها صباح اليوم الأحد على المشتركين في المدينة.

وأوضحت البلدية أن الفاتورة الجديدة تشمل تحديثات ومزايا عدة تم إدخالها ضمن خطة التطوير الإداري والمالي للبلدية وتعزيز مبدأ الشفافية بين المواطن والبلدية.

وتشمل أبرز التحديثات؛ رسم بياني يوضح استهلاك المشترك من خدمة المياه خلال 6 الشهور الأخيرة بحيث تمكنه من معرفه ومقارنة سلوكه الاستهلاكي، وفصل المتأخرات المتراكمة عن بنود الفاتورة الشهري بحيث يستطيع معرفة قيمة فاتورته الشهرية الحالية وكذلك قيمة المتأخرات كلٌ على حدا.

كما تتضمن التحديثات أيضًا؛ توضيح مالي عن الفواتير المدفوعة وغير المدفوعة لأخر 5 شهور وبالتالي يتمكن المشترك من الاستفادة من مكافأة " التزامك قدرناه " الذي تمنحه البلدية للمشتركين الملتزمين كل 5 شهور بمعدل فاتورة كاملة مرتين في العام.

ودعت البلدية المشتركين للاطلاع على حزمة التسهيلات المالية الجديدة والاستفادة منها وتسديد فاتورة الخدمات الشهرية لضمان استمرار تقديم الخدمات كالمياه والنظافة والصرف الصحي وباقي الخدمات الأخرى. وكذلك الإطلاع على الفاتورة الجديدة ومراجعة دائرة الجمهور في البلدية لمعالجة أي خلل.

وكان المجلس البلدي أقر حزمة تسهيلات مالية للعام الجديد 2021 لكافة أنواع الاشتراكات مراعاة للأوضاع التي تمر بها المدينة وسيتم الإعلان عنها بدءً من اليوم الأحد.

 

#بلدية غزة #فاتورة #الخدمات الشهرية #غزة

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