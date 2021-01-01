4 تمارين لتقوية عمودك الفقرى وعضلات الظهر

وكالات / سما /

بناء العضلات الأساسية سيحافظ على صحة وقوة عمودك الفقري، ويشتمل العمود الفقري على عضلات بالإضافة إلى العظام والمفاصل والأربطة في الجذع ومنطقة البطن، حيث تشارك عضلات ظهرك في كل حركة تقوم بها، يساعد هذا النظام المعقد جسمك على الالتواء والانحناء والتمدد ودعم العمود الفقري بالأنشطة اليومية، في هذا التقرير نقدم 4 طرق لتقوية العمود الفقري وعضلات الظهر، وفقاً لموقع "كليفيلاند كلينيك".

وقال المعالج الفيزيائي والمتخصص في طب العظام بكليفيلاند كلينيك، إيان ستيفنز: "الضعف أو الخلل أو الشد في العضلات التي تدعم العمود الفقري يمكن أن يجعل دعم العمود الفقري أكثر صعوبة أثناء الأنشطة اليومية".

في مرحلة ما ، يعاني 90٪ من البالغين من آلام الظهر التي تستمر لبضعة أيام على الأقل وتتداخل مع الأنشطة يتعافى غالبية البالغين تمامًا دون مشاكل طويلة الأجل، يمكن أن يؤدي أداء الأنواع الصحيحة من تمارين التقوية الأساسية إلى تقليل مخاطر تكرار آلام أسفل الظهر.

وقال الدكتور ستيفنس: "هناك عدد من الطرق لتقوية العمود الفقري، سيعتمد التمرين الذي تختاره على ما تشعر به حاليًا ومستوى لياقتك العامة تأكد من مناقشة أي برنامج تمارين مع طبيبك أولاً المعالجون الفيزيائيون خبراء في علاج آلام أسفل الظهر ويمكنهم مساعدتك في تطوير برنامج تمارين يناسب احتياجاتك الفريدة ".

التمارين التالية مناسبة لجميع المستويات وتساعد في بناء عضلات القلب لحماية عمودك الفقري ومنع آلام الظهر.

4 تمارين لتقوية عمودك الفقري وعضلات الظهر

1-تمارين حمام السباحة

المشي في حمام السباحة هو وسيلة قليلة التأثير لبناء العضلات الأساسية، أثناء تحركك، يعمل ظهرك ضد قوة الماء وهذا جيد أيضاً على الأطراف مثل الركبتين والأرداف والكاحلين والقدمين.

2- كرة التمرين

وتسمى أيضاً كرة التوازن وهذه الكرة تساعدك على عمل تمارين بسيطة لعمودك الفقري، ومع الممارسة يمكنك زيادة شدتها تدريجياً.

3-تمارين البلانك

تمرين البلانك "Plank" وهو تمرين يساعد على بناء مجموعة كبيرة من العضلات وتعزيز مرونة ورشاقة الجسم كما يقوي العمود الفقري وهو عبارة عن رفع الجسم بأكمله على اليد وأطراف القدم، والثبات في هذا الوضع لأطول فترة تأكد من إبقاء جسمك في خط مستقيم أثناء شد عضلات البطن والجزء الخلفي.

4- تمارين العقل والجسم (اليوجا)

تساعد تمارين مثل اليوجا على استهداف عضلات جذع الجسم، ورياضة "تاي تشي" وهي رياضة تعمل على تمارين بسيطة لتمدد الجسم وهي منخفضة التأثير ومثالية للأشخاص الذين لديهم تاريخ من مشاكل العضلات والعظام، اختر يوجا الاسترخاء لتقليل التأثير.