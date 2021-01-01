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سبب وفاة أميل قبيسي مؤسس موقع مكتوب كوم في الأردن

الأحد 03 يناير 2021 12:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
سبب وفاة أميل قبيسي مؤسس موقع مكتوب كوم في الأردن



عمان / سما

أعلنت وسائل إعلام أردنية، يوم الأحد 3 يناير / كانون ثاني 2021، عن وفاة أميل قبيسي أحد مؤسسي موقع مكتوب دوت كوم الشهير في الأردن والوطن العربي.

وأكدت وسائل الإعلام أن سبب وفاة أميل قبيسي الشاب الأردني الموهوب بالمجال التقني، جاء إثر أزمة قلبية حادة تعرض لها صباح اليوم أثناء وجوده في منزله بالأردن.

وقال موقع طقس العرب: ننعي إليك وفاة أميل قبيسي أحد أهم الداعمين لريادة الأعمال في الأردن، موضحا أنه شريك وصديق ومن الداعمين للموقع منذ عدة سنوات.

وحسب طقس العرب، فقد انتقل أميل قبيسي إلى رحمة الله تعالي إثر نوبة قلبية حادة في خبر مفاجئ، سائلا الله له الرحمة ولعائلته الصبر والسلوان على هذا المصاب.

أميل قبيسي السيرة الذاتية:

ونعى العشرات من النشطاء الشاب الأردني الراحل، إذ كتب أحدهم عبر فيسبوك: الموت خطف اليوم عامود من أعمدة الريادة ودعم الشباب بالأردن. ألف رحمة ومغفرة على روحك إميل قبيسي.

وكتب صديق آخر في تدوينه مقتضبة عبر تويتر: إميل قبيسي في ذمة الله، أحد ألطف الأشخاص وأكثرهم تواضعاً من قطاع ريادة الأعمال وتمكين الشباب، رحمة الله عليك يا إميل.

يذكر أن أميل قبسي يعمل في مجال تصميم وبرمجة المواقع الإلكترونية منذ عقود، وكان له بصمة واضحة في تأسيس مواقع عربية كبيرة في مجال السياسة والألعاب والثقافة.

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