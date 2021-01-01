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"خير وعزة"... رغد صدام حسين توجه رسالة إلى دولة عربية

الأحد 03 يناير 2021 11:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"خير وعزة"... رغد صدام حسين توجه رسالة إلى دولة عربية



وكالات

وجهت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، رسالة إلى دولة عربية.

وغردت ابنة الرئيس العراقي الراحل عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" والوحيد على مواقع التواصل الاجتماعي: "كل عام والأردن قيادة وشعبا بخير وعز من الله سبحانه".

وبحسب صحيفة "الغد" الأردنية، فإن الشعب الأردني يحتفل هذه الأيام بافتخار وتقدير بمرور 100 عام على تأسيس دولة الأردن، وأشارت إلى أنه في الـ11 من شهر نيسان/ أبريل المقبل، يصادف مرور 100 عام على دخول الملك المؤسس، عبد الله الأول، إلى العاصمة الأردنية عمان وتشكيل حكومة مركزية، والبدء بعدها بتوحيد المناطق الأردنية، والشروع بعدها بإعاد ترتيب الشؤون الأردنية وما تلاها من وضع القوانين الجديدة بدلا من القوانين العثمانية.

ودشن العديد من مستخدمي "تويتر" في الأردن هاشتاغ بعنوان "مئوية الدولة الأردن" احتفاء بالمناسبة التاريخية.

وشاركت وزارة التربية والتعليم الأردنية، اليوم الأحد، مقطعا مصورا بهذه المناسبة، وغردت معه عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "فليباركِ الله هذا الوطنَ قيادة وشعبا الأردن.. تاريخ، حضارة،.. وسعي نحو المستقبل".

​كما نشر بعض المستخدمين الشعار الرسمي الخاص بالاحتفال بـ"مئوية الدولة الأردنية" عبر "تويتر".

كما غردت وزارة الثقافة الأردنية بهذه المناسبة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "وها قد طوينا عشرة عقود في بناء هوية وروح ومنجز، ونجحنا... وها هو أردننا الأغلى نفاخر به الدنيا. وبرؤى وعزم قيادتنا الهاشمية الحكيمة، نتطلع إلى مئوية أخرى وسننجح.. وستستمر المسيرة.

#رغد صدام حسين #الاردن #العراق

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