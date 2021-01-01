فيديو الجي كلاس السوداء في الأغوار بالأردن كامل (شاهد)

عمان / سما

تصدر فيديو سيارة الجي كلاس السوداء في الأغوار اليوم السبت 2 يناير / كانون أول 2021، وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة الأردنية وفلسطين وعدد من الدول العربية.

ويظهر في فيديو الجي كلاس السوداء بالأغوار الأردنية المتداول على المنصات الاجتماعية، فتاتين ترقصان فوق الجيب الموجود وسط الشارع أمام جميع المارة بملابس غير محتشمة.

ولفتت وسائل إعلام أردنية إلى أن السلطات الرسمية بدأت بالتحقيق في تفاصيل وملابسات مقطع فيديو رقص الفتيات على سيارة الجي كلاس السوداء في الوادي الجنوبي.

وتشير التقارير الأولية المتداولة قبل صدور أي تصريحات من المسؤولين الأردنيين، إلى أن فيديو سيارة الجي كلاس ومشهد الرقص تم تصويره أثناء احتفال الفتيات برأس السنة الميلادية.

ونوهت التقارير المحلية إلى أن الفتيات ظهرن برفقة مجموعة شباب خلال الاحتفالات التي شهدتها منطقة الاغوار بالأردن قبل يومين؛ احتفاءً بانتهاء عام ميلادي وبداية آخر.

ولم يتوقف الجدل عبر مواقع التواصل، إذ طالب المغردون والناشطون على فيسبوك وتويتر، بالتحقيق في الحادثة ومحاسبة المسؤولين والمقصرين وضبط الفتيات والشباب.

وحرصت وسائل الإعلام على نشر فيديو الجي كلاس السوداء مع عدم توضيح التفاصيل الدقيقة له، إذ يظهر في المقطع المرفق أعلاه جانب من المكان وحركة الفتيات.