مؤسسة "ياسر عرفات" تنعى الأخت الصغرى للقائد أبو عمار

رام الله/سما/

نعت مؤسسة "ياسر عرفات" ميرفت عبد الرؤوف عرفات القدوة الأخت الصغرى غير الشقيقة للزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، التي توفيت في مصر عن 70 عاما.



وكتبت المؤسسة: رحلت عن عالمنا اليوم في القاهرة ميرفت عبد الرؤوف عرفات القدوة الأخت الصغرى غير الشقيقة للزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، من دون ذكر سبب الوفاة.

وأضافت: "ندعو المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يلهم ذويها ومحبيها جميل الصبر والسلوان على مصابهم الجلل".