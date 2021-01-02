الحكومة الفلسطينية تتخذ عدة قرارات جديدة لمواجهة فيروس كورونا

رام الله /سما/

أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم، عن إجراءات جديدة للوقاية ومواجهة تفشي فيروس "كورونا"، للاسبوعين المقبلين.

جاء ذلك بعد اجتماع لجنة الطوارئ العليا واللجنة الوبائية ومجلس الوزراء واستنادا إلى الصلاحيات الموكلة لرئيس الوزراء من قبل الرئيس محمود عباس بموجب المرسوم الرئاسي الذي سيصدر هذه الليلة بإعلان حالة الطوارئ، وسينفذ اعبتاراً من يوم غد الأحد الموافق 3/1/2021، وضمن خطة الحكومة لتقليص مساحة انتشار فيروس "كورونا".

والإجراءات هي:

ينتظم الدوام المدرسي للصفوف الأساسية من الأول إلى السادس، إضافة إلى الصف الثاني عشر "التوجيهي" فقط ولمدة أسبوعين وذلك وفق نظام التعليم المدمج على أن

ينتظم دوام باقي الصفوف بعد أسبوعين وفقا لتعليمات وإجراءات ستصدر عن وزارة التربية والتعليم بهذا الخصوص، مع انتظام الدوام في دور الحضانة ورياض الأطفال خلال هذه المدة.

إغلاق جميع الجامعات والمعاهد بمختلف مستوياتها في أنحاء الوطن كافة اعتبارا من صباح يوم غد الأحد الموافق 3-1-2021، مع اتباعها أنظمة وبرامج التعليم الإلكتروني ويسمح لبعض الإداريين العاملين فيها بالوصول إليها لمقتضيات الضرورة فقط مع مراعاة التعليمات الصحية والوقائية المعلن عنها من جهات الاختصاص.

تمنع الحركة والتنقل والانتقال بين محافظات الوطن كافة بما فيها محافظة القدس اعتبارا من مساء يوم غد الأحد الموافق 2-1-2021 ولمدة أسبوعين باستثناء الطواقم الطبية وطواقم وزارة التربية والتعليم.

يتم إغلاق كل محافظة أو مدينة أو بلدة أو قرية أو مخيم أو منطقة تتزايد فيها الإصابات بفايروس كورونا وعلى الجهات المختصة متابعة ومراقبة أعداد الإصابات ونسبتها في الوطن.

يمنع منعا باتا دخول أهلنا من أراضي الـ48 إلى المدن والمحافظات.

تمنع حركة العمال من وإلى الاراضي الفلسطينية ويطلب من جميع العمال المبيت في أماكن عملهم، وإجراء ما يلزم من فحوصات طبية.

يُحظر وبشكل كامل العمل في المستعمرات.

تمنع الحركة والتنقل والانتقال كليا للمواطنين ووسائل النقل بأنواعها في المدن والبلدات والقرى والمخيمات في أنحاء الوطن كافة يوميا من الساعة 7 مساء وحتى 6 صباحا اعتبارا من مساء يوم غد الأحد الموافق 3-1-2021 ولمدة أسبوعين.

في ما يتعلق بالصلوات، في المساجد والكنائس، تضع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بروتوكولا خاصا ينظم أداء الصلاة فيها في غير أوقات الإغلاق والمناطق المغلقة.

تمنع الحركة منعا باتا في جميع المحافظات أيام الجمعة والسبت ابتداء من يوم غد الأحد، مع السماح بعمل الصيدليات والأفران فقط.

يعمل قطاع الخدمات من المطاعم والمقاهي والنوادي الصحية وصالونات الحلاقة والتجميل بوتيرة عمل لا تزيد عن 30 بالمئة مع التشدد في الإجراءات الصحية تحت طائلة المسؤولية والعقوبات المالية وسيتم إغلاق أي محل يخل بتلك الإجراءات.

تقليص عمل الوزارات والمؤسسات الرسمية إلى مستوى حالة الطوارئ، إلى ما لا يزيد عن 30% من طاقتها البشرية.

تعمل المؤسسات الأهلية والخاصة وفق حالة الطوارئ بما لا يزيد عن 30% من العاملين فيها.

تعمل القطاعات الانتاجية بـ 50% من طاقتها لمنع الازدحام.

تعمل الأماكن التجارية خلال أيام العمل الأسبوعية وفق أشد إجراءات الوقاية من حيث التباعد ووضع الكمامات والتعقيم، تحت طائلة المسؤولية القانونية والعقوبات المالية.

يمنع في أي حال من الأحوال إقامة الأعراس أو إحياء الحفلات بأشكالها وأنواعها أو إقامة بيوت العزاء او المهرجانات أو التجمعات أو المناسبات لأي سبب وبأي شكل في جميع أنحاء الوطن.

تبقى الخدمات البلدية والطوارئ تعمل لخدمة المواطنين.

على مستشفيات القطاع الأهلي والخاص تخصيص اقسام لاستقبال مرضى كورونا.

تعمل البنوك بوتيرة حالة الطوارئ ابتداء من يوم غد الأحد.

تعمل المحاكم بوتيرة حالة الطوارئ وبحد أدنى من الحضور.

يطلب من الشرطة والأجهزة الأمنية المراقبة المركزة على أماكن التجمع وأي أماكن مكتظة وتغليظ العقوبات بما فيها المالية عليهم.

تسري هذه الإجراءات لمدة اسبوعين اعتبارا من صباح يوم غد الأحد الموافق 3-1-2021 وتنتهي صباح يوم الأحد الموافق 17-1-2021