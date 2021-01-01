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كهرباء غزة تشرع بتركيب عدد من القواطع الأوتوماتيكية

السبت 02 يناير 2021 03:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
كهرباء غزة تشرع بتركيب عدد من القواطع الأوتوماتيكية



غزة /سما/

شرّعت طواقم شركة توزيع كهرباء غزّة، اليوم السبت، بتركيب بعض القواطع الأوتوماتيكية على عدد من شبكات الكهرباء في بعض المحافظات، وذلك استكمالاً لمشروع "سكادا" الخاص بتحكم شبكة الكهرباء عن بعد.

وأوضحت الشركة في بيانها، أنّ الإجراء يهدف إلى التحول نحو شبكة ذكية عصرية، يمكن من خلالها النهوض بمستوى خدمة الكهرباء، وتقديمها للمشتركين بجودة أفضل وأداء مميز.

يُذكر أنّ هذا المشروع يأتي ضمن اتفاقيات الشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، حيث تم تمويل شراء 46 قاطع أوتوماتيكي من قبل اللجنة، لدعم توجهات الشركة الاستراتيجية القاضية بالتحول الكامل نحو شبكة كهرباء ذكية من المصدر وحتي المشترك النهائي.

#كهرباء غزة #قطاع غزة #القواطع الأوتوماتيكية

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