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إجابات امتحان اللغة الإنجليزية للدورة التكميلية 2020 توجيهي التكميلي في الأردن

السبت 02 يناير 2021 01:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
إجابات امتحان اللغة الإنجليزية للدورة التكميلية 2020 توجيهي التكميلي في الأردن



عمان / سما

أعلنت مصادر تعليمية، إجابات أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية للدورة التكميلية 2020 في الأردن، الذي قدمه اليوم السبت 2 يناير / كانون ثاني 2021، طلاب شهادة الثانوية العامة لجميع الفروع الدراسية داخل القاعات المدرسية.

وقالت المصادر التعليمية في تصريحات صحفية أن حل أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية الإنجليزي التكميلي 2020 تقدم له ما يزيد عن 55 ألف طالب وطالبة في كل أنحاء الأردن، لافتة إلى أن الأسئلة لم تكن سهلة لدى الكثيرين.

وتطرق عدد من الطلاب لصفحات عبر فيسبوك عن رأيهم تجاه إجابة امتحان الإنجليزي للدورة التكميلية 2020، مشيرين إلى أن غالبية الأسئلة صعبة وكان عبارة عن ست ورقات كاملة تحتاج إلى وقت طويل لوضع الأجوبة.

حل امتحان اللغة الإنجليزية توجيهي التكميلي 2020:

وذكر أحد الطلبة في تعليق له: امتحان اللغة الإنجليزية صعب كثير، نحن التكميلي يعني مش فاهمين المادة منيح وضعاف فيها، لازم الاختبار يكون أسهل من المرة الماضية، وليس العكس، داعيا إلى مراعاة المتقدمين كافة.

وأبدى استغرابه من وجود 15 سؤال فقرة في امتحان الإنجليزي للتكميلي، فيما كتب طالب آخر أنه لم يتمكن من إجابة أسئلة اللغة الإنجليزية التي تؤهله إلى تجاوز الاختبار، والنجاح فيه؛ بسبب الصعوبة المبالغ فيها التي واجهها.

نشير إلى أن إجابة امتحان اللغة الإنجليزية للدورة التكميلية 2020 توجيهي الأردن، ستكون جاهزة في هذه الصفحة بعد قليل، حيث تم إرسالها إلى الأساتذة من أجل وضع الإجابات النموذجية عليها والتأكد منها ومراجعتها قبل نشرها.

وقالت طالبة أخرى من مدرسة ام الحارث إن الامتحان سبع صفحات ٥٠ دائرة، وكان فيه دقة، واصفة إياه ما بين متوسط الى صعب دون اسئلة غريبة أو جديدة، وكله من المكثف والنماذج.

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أجوبة امتحان اللغة الإنجليزية توجيهي التكميلي 2020 الأردن
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