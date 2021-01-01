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شيخ عموم المقارئ المصرية يعلق على حفظ الفنان بهاء سلطان للقرآن

السبت 02 يناير 2021 03:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شيخ عموم المقارئ المصرية يعلق على حفظ الفنان بهاء سلطان للقرآن



القاهرة/سما/

قال الشيخ محمد حشاد نقيب القراء وشيخ عموم المقارئ المصرية إنه سعيد لحفظ الفنان المصري بهاء سلطان القرآن بالكامل، لكن لديه ملاحظات على قراءته، خاصة وأنه لا يتقن القواعد اللغوية.


وأضاف حشاد في تصريحات لـ"الوطن" أنه لا يعرف كيف حفظ الفنان بهاء سلطان القرآن الكريم خلال هذه الفترة القصيرة، مطالبا إياه بالرجوع لشيخ مختص يعلمه القواعد الصحيحة التي يقرأ بها القرآن الكريم، لأنه استمع للعديد من المقاطع الخاصة به، التي نشرها سلطان على موقع الفيديوهات يوتيوب وبها الكثير من الأخطاء في قواعد اللغة العربية.

وأوضح حشاد أنه لا يمانع من انضمام الفنان بهاء سلطان لنقابة قراء القرآن الكريم، ولكن لابد من تركه الغناء واقتصار تقديمه على قراءة القرآن الكريم والابتهالات الدينية، موضحا أن الفرصة متاحة للانضمام للنقابة لأي من الفنانين الذين يرغبون بذلك، ولكن لابد من توافر شروط الانضمام للنقابة ومنها حفظ القرآن الكريم وحسن السمعة والسير والسلوك.

وطالب بعدم نشر مقاطع صوتية لقراءة القرآن على موقع يوتيوب، "لأن الغناء لا يتناسب مع القرآن، كما أن العديد منهم لا يتقن قراءة القرآن بشكل صحيح".

وأكد أن النقابة تقوم بفحص ومراجعة فيديوهات الفنانين المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي لتحذيرهم من الجمع بين قراءة القرآن والغناء.

وقال الفنان بهاء سلطان، إن أفضل ما حدث له في عام 2020، هو حفظه للقراَن الكريم بالكامل، مؤكدا أن حفظ القرآن كان هدفا يرغب في تحقيقه، وأضاف في حوار متلفز أن ذلك لن يمنعه من الغناء وأنه لم يفكر في الاعتزال كما ردد البعض مؤخرا.

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