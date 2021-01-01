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فيديو .. تفاصيل كارثة مستشفى زفتى العام بشأن وفيات كورونا

السبت 02 يناير 2021 03:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو .. تفاصيل كارثة مستشفى زفتى العام بشأن وفيات كورونا



القاهرة / سما

تصدرت كارثة مستشفى زفتى العام في مصر اليوم السبت 2 يناير 2021، وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن تداول وسائل إعلام مقاطع فيديو من داخل القسم الذي يتلقى فيه مصابو فيروس كورونا العلاج.

وتداول ناشطون بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مقطع فيديو مؤلم من داخل قسم كورونا في مستشفى زفتى العام، واصفين ما حدث الساعة الماضية بأنه "كارثة صحية" بحق المرضى الموجودين فيه.

ويظهر في الفيديو المتداول، ابنة إحدى مريضات كورونا التي تتلقى العلاج في مستشفى زفتى العام، إذ تصور المشاهد داخل القسم الذي يعج بالمرضى الذين يعانون من ضيق في التنفس.

وتبكي ابنة مريضة كورونا خلال حديثها وهي تصور المقطع داخل مستشفى زفتى العام، وتقول إن والدتها توفيت جراء فصل الأكسجين عنها، مناشدة المسؤولين بإنقاذ حياة المرضى,

وحسب تلك المصادر، فقد قام أحد الموفين في مستشفى زفتى العام يإغلاق محبس الأكسجين العمومي لدة عشرة دقائق، ما أدى إلى انخفاض ضغط الأكسجين في المستشفى أثناء ملء الخزانات الداخلية.

وأشارت إلى أن ما قام به الموظف تسبب في وفاة أكثر من خمس حالات مصابة بفيروس كورونا بأقل من ثانية واحدة، داعية وزارة الصحة والمسؤولين إلى إنقاذ المرضى في مستشفى زفتى العام.

ولم يصدر أي توضيح من وزارة الصحة أو إدارة مستشفى زفتى العام عبر المنصات الرسمية حول ما حدث في قسم مرضى كورونا بالمستشفى حتى لحظة نشر هذا النص.

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