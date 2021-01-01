بالفيديو: من مسافة صفر..جندي اسرائيلي يطلق النار على شاب فلسطيني فيصيبه بشلل رباعي

الخليل/سما/

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أنّ هارون رسمي أبو عرام (24 عامًا) أصيب خلال اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي في منطقة التوانة بجنوب مدينة الخليل.

وفي مقطع فيديو تمّ تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، شوهد فلسطينيّون يحاولون استعادة مولّد كهربائي من جنود إسرائيليّين وسط الصراخ والتدافع، ومن ثمّ يُسمع إطلاق رصاص قبل أن يسقط رجل أرضًا.

وأصيب فلسطيني آخر الجمعة برصاص مطّاطي أطلقه الجيش خلال تظاهرة مناهضة للاستيطان في دير جرير قرب رام الله، حسب مصادر محلية.

كذلك، أصيب 18 فلسطينيًا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مسيرة أخرى بشمال الضفة الغربيّة في كفر قدوم.