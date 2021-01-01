فيديو فضيحة حفل الفندق الماجن في الكويت كامل (شاهد)

الكويت / سما

تصدر هاشتاق (حاسبوا الفندق الماجن) اليوم السبت 2 يناير 2021، موقع التواصل الاجتماعي في الكويت والسعودية ودول الخليج، بعد إقامة حفل فيه بمناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة.

وطالب المغردون على الهاشتاق، بمحاسبة المسؤولين عن حفل الفندق الماجن الذي أثار جدلا كبيرا في الكويت، مشددة على ضرورة التحقيق مع الجهات الحكومية المسؤولة عن إعطاء التصريح.

بدورها، ذكرت أنوار مراد الناطقة باسم وزارة الإعلام الكويتية في تصريح صحفي أنه جرى رصد مخالفات قانونية في أحد الفنادق تتعلق بإقامة حفلات موسيقية دون الحصول على ترخيص قانوني.

وحسب مراد، فقد تم إحالة المخالفة والقائمين عليها إلى النيابة العامة لمخالفتهم النظام والآداب العامة، حسب المادة ١٢ من القرار الوزاري ٢٠١٦/٣٢، مؤكدة حرص وزارة الإعلام على تطبيق القوانين بالتعاون مع الجهات الرسمية.

وأصبحت قصة حفل الفندق الماجن، قضية رأي عام في الكويت بعد أن خرج مسؤولون وأعضاء في مجلس الأمة بتصريحات تطالب بالتحقيق مع المسؤولين الحكوميين.

ويرى النشطاء بمواقع التواصل أن حفل الفندق الماجن فيه مخالفات عديدة، إلى جانب عدم احترام قيم وعادات المجتمع الكويتي والظهور بشكل غير لائق أمام العالم.

وأكد الناشطون أن فيديو حفل الفندق الماجن يظهر عدم التزام أي من الحضور والمشاركين فيه بالإجراءات الوقائية اللازمة للوقاية من كورونا والانتهاء من الوباء في البلاد.