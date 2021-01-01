  1. الرئيسية
  2. جديد المنوعات

فيديو فضيحة حفل الفندق الماجن في الكويت كامل (شاهد)

السبت 02 يناير 2021 01:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو فضيحة حفل الفندق الماجن في الكويت كامل (شاهد)



الكويت / سما

تصدر هاشتاق (حاسبوا الفندق الماجن) اليوم السبت 2 يناير 2021، موقع التواصل الاجتماعي في الكويت والسعودية ودول الخليج، بعد إقامة حفل فيه بمناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة.

وطالب المغردون على الهاشتاق، بمحاسبة المسؤولين عن حفل الفندق الماجن الذي أثار جدلا كبيرا في الكويت، مشددة على ضرورة التحقيق مع الجهات الحكومية المسؤولة عن إعطاء التصريح.

بدورها، ذكرت أنوار مراد الناطقة باسم وزارة الإعلام الكويتية في تصريح صحفي أنه جرى رصد مخالفات قانونية في أحد الفنادق تتعلق بإقامة حفلات موسيقية دون الحصول على ترخيص قانوني.

وحسب مراد، فقد تم إحالة المخالفة والقائمين عليها إلى النيابة العامة لمخالفتهم النظام والآداب العامة، حسب المادة ١٢ من القرار الوزاري ٢٠١٦/٣٢، مؤكدة حرص وزارة الإعلام على تطبيق القوانين بالتعاون مع الجهات الرسمية.

وأصبحت قصة حفل الفندق الماجن، قضية رأي عام في الكويت بعد أن خرج مسؤولون وأعضاء في مجلس الأمة بتصريحات تطالب بالتحقيق مع المسؤولين الحكوميين.

ويرى النشطاء بمواقع التواصل أن حفل الفندق الماجن فيه مخالفات عديدة، إلى جانب عدم احترام قيم وعادات المجتمع الكويتي والظهور بشكل غير لائق أمام العالم.

وأكد الناشطون أن فيديو حفل الفندق الماجن يظهر عدم التزام أي من الحضور والمشاركين فيه بالإجراءات الوقائية اللازمة للوقاية من كورونا والانتهاء من الوباء في البلاد.

#حاسبوا الفندق الماجن #فيديو الفندق الماجن #فضيحة الفندق الماجن #الكويت #الفندق الماجن #حفل الفندق الماجن #فيديوهات الفندق الماجن

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. مسلسل دفعة بيروت الجزء الأول الحلقة 23 و 24 كاملة

توقعات حايك عن 2021: هنية يركب موجات خطيرة ودحلان يفاجئ الجميع وخطر على صحة ابو مازن

سهى عرفات " تبرئ "إسرائيل" من مسؤولية اغتيال عرفات وتصف الانتفاضة بالخطأ الكبير

صحيفة عبرية تكشف الجبهة التي تقترب من التصعيد مع الاحتلال

سهى عرفات تصدر توضيحاً لتصريحاتها حول اغتيال الزعيم الراحل أبو عمار والانتفاضة الثانية

بالفيديو .. برج خليفة في دبي يخطف أنظار العالم

صحيفة عبرية : “أبو مازن يريد مفاوضات مع إسرائيل وبسرعة”

الأخبار الرئيسية

الكشف عن موعد وصول لقاح فيروس كورونا الى قطاع غزة

وزارة الصحة بغزة: تسجيل 704 إصابة جديدة بفيروس كورونا في القطاع

مناورة

شاهد: الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة بغزة تنشر فيديو جديد حول مناورة "الركن الشديد"

مناورة الركن الشديد حملت رسالة مهمة.. قيادي بحماس يكشف علاقة سليماني بحرب الفرقان

56

"شهادة وفاة للقومية العربية"..ميدل إيست آي: إسرائيل وتداعيات الربيع العربي الذي تحول إلى شتاء!

اعلان سما رسائل