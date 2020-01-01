العراق .. رابط تحميل نتائج السادس الإعدادي 2020 الدور الثالث

العراق / سما

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية، يوم السبت 2 يناير 2021، رابط نتائج الصف السادس الإعدادي الدور الثالث للعام الدراسي 2019 - 2020 في جميع مناطق ومحافظات العراق.

وقالت وزارة التربية في بيان صحفي لها إنه تم تفعيل رابط نتائج السادس الإعدادي الدور الثالث 2020 للفرع العلمي (الاحيائي والتطبيقي) والأدبي، مقدمة التهاني إلى جميع الطلاب الناجحين.

نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث الفرع العلمي التطبيقي: اضغط هنا

وتشمل نتائج السادس الاعدادي، محافظة الكرخ الاولى والثانية والثالثة، الرصافة، البصرة، نينوى، ديالي، الأنبار، كركوك، صلاح الدين، ذي قار، بابل، القادسية، إضافة إلى المثنى.

كما جاء في نتائج السادس الاعدادي، وفق التربية، محافظات، أربيل، السليمانية، دهوك، ميسان، كربلاء المقدسة، النجف الأشرف، واسط، كركوك، وكل المناطق والمدارس.

نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث الفرع العلمي الاحيائي: اضغط هنا

وكان الآلاف من الطلبة قد تقدموا للدورة الثالثة من اختبارات السادس الاعدادي الأسابيع الماضية، إثر نسب الرسوب الكثيرة التي شهدتها الدورتان الأولى والثانية قبل الأخيرة.

وعقدت وزارة التربية، عدة اجتماعات الأيام المنصرمة من أجل حسم مستقبل السنة الدراسية الجديدة، لا سيما فيما يخص الثالث المتوسط والسادس الابتدائي والاعدادي.

نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث الفرع الأدبي: اضغط هنا

وتلقت التعليم العراقية، مناشدات من الطلاب بالموافقة على مقترح تحسين معدل نتائج الصف السادس الإعدادي لعام 2020 استثنائيا، في حين طرح آخرون مسألة الاختبارات الخارجية.