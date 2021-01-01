احتفالات ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة 2021 في برج خليفة بدبي (شاهد)

أبو ظبي / سما

نعرض لكم متابعي وكالة سما في كل مكان، رابط مشاهدة احتفالات ليلة رأس السنة الميلادية 2021 من برج خليفة في مدينة دبي بالإمارات التي يتخللها إطلاق أجمل الألعاب النارية الملونة.

وتبث قناة سكاي نيوز عربية سنويا على شاشتها في تمام الساعة 12:00 منتصف الليل (11 بتوقيت مكة)، احتفالات رأس السنة الميلادية 2021 عند برج خليفة أحد أجمل المباني حول العالم.

وتبدأ احتفالات رأس السنة في برج خليفة عند الساعة الحادية عشرة بتوقيت السعودية وقطر والبحرين والعراق والكويت، العاشرة وفق وقت مصر وسوريا ولبنان وفلسطين والأردن وليبيا.

واحتفلت عدد من دول العالم التي بدأ فيها العام الميلادي الجديد مُبكرا عبر إشعال الأجواء والألعاب النارية في البحار والمحيطات والأماكن الشعبية والعامة؛ ابتهاجا بانتهاء سنة وبداية أخرى.

احتفالات رأس السنة برج خليفة:

ويعدّ احتفال برج خليفة السنوي الميزة الأبرز التي تسلط عليها وسائل الإعلام العالمية والعربية الضوء عليها مُطولا بسبب جمال الألعاب النارية والمبالغ المالية الكبيرة التي يتم صرفها مقابل ذلك.

وحرص عدد من المشاهير ونجوم الفن والإعلام والرياضة العرب والعالميين على التوجه إلى الإمارات الأيام المنصرمة؛ للحاق احتفالات السنة الجديدة المفضلة لديهم بقدوم العام ومشاهدتها مباشرة.

وأصبحت احتفالات برج خليفة في رأس السنة أحد أبرز الأمور التي تجذب السياح من مختلف المناطق حول العالم، لذا تحاول الجهات الإماراتية المسؤولة إضافة أشياء جديدة في الشكل السنوي.