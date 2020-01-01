رابط نتائج سحب يانصيب تركيا الوطني 2021 إصدار ليلة رأس السنة

اسطنبول / سما

أعلنت مصادر اقتصادية عربية، رابط نتائج يانصيب تركيا الوطني 2021 في ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة التي سيتم الإعلان عنها منتصف الليل بعد إغلاق صناديق التقديم للجائزة الكبرى والجوائز الفرعية الأصغر.

وقالت المصادر الاقتصادية إنه يمكن الدخول إلى رابط نتائج يانصيب تركيا 2021 بعد عدة ساعات؛ من أجل الاستعلام عن أرقام الورقة الرابحة في نتيجة السحب العشوائي الذي يتم مباشرة أمام الشاشات والكاميرات.

وأوضحت أن قيمة الجائزة المالية الكبرى في يانصيب تركيا 2021 بالنسبة الجديدة تبلغ 100 مليون ليرة تركية، مشيرة إلى أنه سيجري إعلان أرقام بطاقة واحدة فائزة بها، بالإضافة إلى مبالغ أقل مقدارًا منها للرابحين.

وحسب المصادر ذاتها، فإن الشخص الذي يحمل البطاقة الثانية في نتائج سحب يناصيب تركيا، يحصل على مبلغ مالي يزيد عن 560 مليون ليرة تركي، منوهة إلى أن المشتركين لهذا العام من مختلف الجنسيات والدول.

نتائج يناصيب تركيا 2021:

ودعت الذين تمكنوا من الاشتراك في اليانصيب التركي لسحب رأس السنة، إلى عدم القلق؛ كون الجوائز كثيرة ويتواصل الإعلان عن البطاقات الرابحة حتى الخامس من شهر يناير / كانون الثاني، عبر المنصات المتخصصة.

وأفادت تلك الجهات بأن الاقبال الكبير على شراء بطاقات اليانصيب في تركيا 2021 منذ أيام يعكس مدى الأزمة وحاجة المشترين إلى الفوز بالجائزة المالية الكبرى في ظل تراجع الأوضاع الاقتصادية مؤخرا.

وكانت وسائل إعلام تركية، قد تداولت عبر المنصات الاجتماعية، مقاطع فيديو تظهر لحظة تكدس المواطنين أمام المتاجر رغم الجائحة، للحصول على ورقة يانصيب لسحب ليلة رأس السنة الجديدة 2021.

وتابعت إن نتائج سحب يناصيب تركيا تشمل جائزة 10 مليون ليرة تركية ومليون فقط، في حين بعض البطاقات الرابحة تحصل على مبالغ ترضية تتراوح قيمتها الفعلية ما بين 120 ألف إلى 200 لدى البعض.