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أفضل هواتف أندرويد لعام 2020

الخميس 31 ديسمبر 2020 01:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
أفضل هواتف أندرويد لعام 2020



وكالات / سما /

نشرت صحيفة Gizmochina قائمة جديدة لأفضل هواتف أندرويد التي ظهرت عام 2020، مصنفة تلك الأجهزة في عدة فئات.

وتبعا لتصنيفات الصحيفة فإن أفضل هاتف أندرويد ظهر العام الجاري من حيث قدرات التصوير هو +Huawei Mate 40 Pro الذي جهز بأربع كاميرات خلفية وكاميرا أمامية، تسمح له بالتقاط صور ممتازة في مختلف ظروف الإضاءة.

أما أفضل هاتف أندرويد تبعا لمختلف المعايير والمواصفات وفقا لتصنيفات الصحيفة فقد جاء  Mi 10 الذب أطلقته Xiaomi العام الجاري.

وأفضل هاتف جمع السعر المناسب مع المواصفات الجيدة لهذا العام تبعا للصحيفة كان Mi 10T Pro 5G، إذ حصل هذا الجهاز على شاشة عالية الدقة بتردد 144 هيرتزا، ومعالج قوي من نوع Snapdragon 865، وكاميرا أساسية ثلاثية العدسة بقدرات تصوير ممتازة، وبطارية قوية تدعم خاصية الشحن السريع.

أما أفضل الهواتف القابلة للطي للعام الجاري فكان هاتف Galaxy Z Fold 2 من سامسونغ، والذي حصل على شاشة كبيرة وبطارية جيدة ومعالج قوي من نوع +Snapdragon 865.

وسلط تصنيف الصحيفة الضوء أيضا على هاتف LG Wing الذي حصل على شاشتين إحداهما تدور قبالة الأخرى بصورة فريدة.

وبالنسبة لأرخص الهواتف المخصصة للعمل مع شبكات 5G، برز في تصنيف Gizmochina هاتف OnePlus Nord الذي جهز بشاشة AMOLED عالية الدقة بتردد 90 هيرتزا، وبكاميرات ممتازة، ومعالج Snapdragon 765G، وبطارية تدعم خاصية الشحن السريع.

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