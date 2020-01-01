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مشاهدة مباراة الجزيرة ومعان بث مباشر .. الأردنية الرياضية

الخميس 31 ديسمبر 2020 12:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشاهدة مباراة الجزيرة ومعان بث مباشر .. الأردنية الرياضية



عمان / سما

نقدم لكم متابعينا رابط مشاهدة مباراة معان والجزيرة بث مباشر التي تجري اليوم الخميس 31 كانون أول 2020 في إطار لقاءات الجولة التاسعة عشرة في دوري المحترفين الأردني.

مباراة الجزيرة ومعان مباشر تبث الساعة السادسة والنصف مساء من استاد عمان الدولي على القناة الأردنية الرياضية (Jordan Sport HD) بصوت المعلق أحمد الخلايلة.

وتبدو المواجهة سهلة نسبيا بالنسبة للجزيرة الساعي إلى مواصلة المنافسة على لقب الدوري رغم صعوبة المهمة في ظل استمرار الوحدات في توسيع الفارق معه بجدول الترتيب.

ويأمل مشجعو فريق الجزيرة بأن ينجح اللاعبون في تكرار سيناريو نتيجة موقعة الذهاب التي حسموها لصالحهم على حساب معان بثلاثة أهداف دون مقابل قبل نحو ثلاثة أشهر.

مباراة معان والجزيرة مباشر:

وشهد التاريخ إقامة خمس مباريات بين الفريقين، إذ لم يسبق أن حقق معان الفوز على الجزيرة منذ تأسيس الناديين سواء في كأس الأردن أو اللقاءات الودية ودوري المحترفين.

ويحتل الجزيرة المركز الثاني برصيد 35 نقطة في جدول ترتيب الدوري الأردني بفارق 3 نقاط أمام الرمثا، بينما يملك معان 20 نقطة بالمركز الثامن متفوقا بالأهداف على الصريح.

ويحل معان ضيفا على فريق الصريح في الأسبوع 20 من الدوري الأردني، ثم يواجه الفيصلي والأهلي، في حين يلعب الجزيرة أمام الوحدات والرمثا وشباب الأردن على التوالي.

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