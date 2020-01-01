العراق .. حقيقة خبر وفاة الفنان بهجت الجبوري جراء أزمة قلبية

بغداد / سما

ضجّت وسائل التواصل الاجتماعي، يوم الأربعاء 30 ديسمبر 2020، بعد أن تداولت صفحات خبر وفاة الفنان بهجت الجبوري الممثل العراقي الكبير، عن عمر ناهز 73 سنة.

ونشرت صفحات عراقية عبر تويتر، نبأ وفاة بهجت الجبوري الفنان العراقي القدير؛ جراء أزمة قلبية مفاجئة تعرض لها قبل ساعات، موضحة أن الأطباء حاولوا إنعاشه لكنه فارق الحياة.

ونقل موقع ناس عن نقيب الفنانين العراقيين جبار جودي قوله إنه "لا صحة للأنباء المتداولة في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل حول وفاة الفنان العراقي بهجت الجبوري".





وكانت تقارير عربية قد تحدثت في شهر يونيو المنصرم عن وفاة الممثل بهجت الجبوري نتيجة وعكة صحية ألمت به، لكن الفنان العراقي نفى شخصيا كل ما أشيع آنذاك بشأنه.

وأكدت بهجت الجبوري في تصريحات لوسائل إعلام عراقية أن ما تم تداوله حول وفاته أو تدهور حالته الصحية لا أساس له من الصحة، مطالبا الجميع بالتأكد من الأخبار قبل نشرها.

ويعد بهجت الجبوري أحد أبرز الأسماء اللامعة في سماء الفن العراقي، علما أنه من مواليد قضاء الشطرة وقضى فترات طويلة من حياته في الناصرية قبل الشهرة والأضواء والفن.





ومن أبرز أعمال الفنان بهجت الجبوري، فيلم القادسية، الريس عمر حرب المصري، أخوة في بيت الجهراء، زمن الحب، في ليلة السفر، مطاوع وبهية، يوم آخر، المش مهندس حسن.

وقدم بهجت الجبوري العديد من المسرحيات الجميلة، منها، طير السعد، مقامات أبو سمرة، بيت وخمس بيبان، أم خليل، بالإضافة إلى نحو 15 مسلسلا بأدوار رئيسية وأخرى فرعية.