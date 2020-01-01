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جمال سليمان يكشف تفاصيل جديدة حول وفاة "حاتم علي".. فيديو

الأربعاء 30 ديسمبر 2020 09:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جمال سليمان يكشف تفاصيل جديدة حول وفاة "حاتم علي".. فيديو



وكالات

كشف الفنان السوري جمال سليمان، مساء أمس الثلاثاء، تفاصيل جديدة حول وفاة المخرج السوري حاتم علي.

وقال سليمان، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى المصرية، "فى صباح اليوم كان في الفندق وشعر أنه تعبان وبعدما أتى الطبيب كان المخرج قد انتقل إلى الرفيق الأعلى... الوفاة أتت بشكل طبيعي" مضيفا: "غدا (اليوم الأربعاء)، سيتم اتخاذ الإجراءات الرسمية لسفر جثمان المخرج إلى سوريا".


واستقرت أسرة المخرج الراحل حاتم على دفن جثمانه في موطنه دمشق في سوريا، حيث يعمل الفنان السوري جمال سليمان على الانتهاء من استخراج شهادة وسبب الوفاة قبل نقله لأحد المستشفيات والبقاء هناك حتى يسافر إلى دمشق غدا الخميس على أقصى تقدير.

وبدأ حاتم علي حياته بالكتابة المسرحية وكتابة النصوص الدرامية والقصص القصيرة، وحصل على إجازة في الفنون المسرحية من المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق عام 1986، قسم التمثيل، وهو عضو في نقابة الفنانين في سوريا، بينما بدأ حاتم على مشواره كممثل مع المخرج هيثم حقي في مسلسل "دائرة النار" عام 1988، ثم توالت مشاركاته في الأعمال الدرامية، وجسد شخصيات مختلفة تنوعت بين الأدوار التاريخية والبدوية.

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