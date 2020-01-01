صورة .. سبب وفاة دينا بنت الفنان أنس الباز الممثل المغربي

الرباط / سما

أعلنت مصادر فنية عربية، يوم الثلاثاء 29 ديسمبر 2020، عن وفاة ابنة الفنان أنس الباز الممثل المغربي الشاب التي رزق بها قبل نحو ثلاثة شهور بعد سنوات من الزواج.

وأكدت المصادر الفنية في تصريح صحفي أن سبب وفاة ابنة أنس الباز الفنان المغربي؛ جاء نتيجة أزمة قلبية مفاجئة تعرضت لها أثناء وجودها داخل منزل والدها في الرباط.

ونعى فنانون ونشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي، الرضيعة دينا بنت الممثل أنس الباز التي انتقلت إلى رحمة الله تعالى فجأة جراء السكتة القلبية التي أصابتها قبل قليل.

وكان الفنان أنس البارز قد أعلن في شهر سبتمبر المنصرم، عن ولادة ابنته الجديدة (دينا)، حيث تلقى عشرات التهاني بمناسبة أن رزقه الله تعالى بالمولودة في ذلك الوقت.

وأجرى الممثل الباز آنذاك جلسة تصوير برفقة زوجته الأندونيسية سارة وابنته دينا، فيما تداولت المواقع الفنية والإخبارية الصور التي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي حينها.





يشار إلى أن أنس البارز هو أحد أبرز الممثلين الشباب في المغرب، إذ يبلغ من العمر 37 عاما، ولديه العديد من الأعمال العربية والفرنسية، من أبرزها، زواج مرتب، أرض النور، ساعة في الجحيم.

كما شارك أنس بارز في، براق لمحمد مفتكر، عدوى لستيفن سودربرغ، المحبة الزايدة، مومو عينيا، بورن أون فيلم لنور الدين لخماري، ملكة الصحراء لفرنر هرتزوغ، نصف السماء لعبد القادر لقطع.