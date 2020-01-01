مشاهدة مباراة الرمثا والحسين إربد بث مباشر .. الأردن الرياضية

عمان / سما

نقدم لكم متابعينا بالأردن، رابط مشاهدة مباراة الرمثا والحسين إربد بث مباشر المقررة اليوم الثلاثاء 29 كانون أول 2020 ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشرة من دوري المحترفين الأردني.

مباراة الرمثا والحسين مباشر تنقل من استاد الحسن عند الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت عمان، عبر قناة الأردنية الرياضية (Jordan Sport HD) بصوت المعلق بسام المجالي.

ورغم أفضلية الرمثا نسبيا هذا الدوري، إلا أن نادي الحسين إربد يقدم واحدًا من أفضل مواسمه المحلية، علما أن نتيجة مباراة الذهاب خيم عليها التعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف لكل فريق.

ويسعى الرمثا إلى خطف المركز الثاني من الجزيرة الذي يبعد عن بثلاث نقاط فقط، إذ يملك 32 نقطة بالمركز الثالث، في حين تبدو طموحات الحسين إربد بالمنافسة قد انتهت على الورق.

مباراة الرمثا والحسين بث مباشر: اضغط هنا

ويحتل الحسين المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الأردني بفارق الأهداف خلف السلط، بينما يأتي من الخلف الفيصلي صاحب 23 نقطة الساعي إلى إنهاء الموسم بالمربع الذهبي.

ويرى مراقبون أن الأفضلية التاريخية التي تشير لتقدم الرمثا لن تصلح لتوقعات هذا المواجهة، إذ يأمل الفريقان في حصد النقاط الثلاث كاملة، لإنهاء المسابقة في مركز متقدم بجدول الترتيب.

ومن المقرر أن يلعب الرمثا في الجولة العشرين أمام نظيره سحاب ثم يلتقي الجزيرة والصريح، في حين يواجه الحسين جاره شباب الأردن والعقبة وسحاب في الأسبوع الختامي والأخير.