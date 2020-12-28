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وفاة "اللواء الأسمري" مدير السجون بالسعودية بشكل مفاجئ خلال عمله

الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 06:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة "اللواء الأسمري" مدير السجون بالسعودية بشكل مفاجئ خلال عمله



الرياض/سما/

أعلنت وسائل إعلام سعودية، الاثنين، وفاة المدير العام للسجون، اللواء محمد بن علي الأسمري، بشكل مفاجئ وهو على رأس عمله.

وأوضحت مواقع سعودية أن الأسمري تعرض لنوبة قلبية خلال تواجده في مكتبه، ما أدى إلى وفاته.

واللواء الأسمري هو صاحب مبادرة التبرعات الشهيرة "فرجت مع أبشر"، والتي تهدف إلى إخراج أكبر قدر من المساجين على القضايا المالية.

وقالت علياء الهذلول، شقيقة الناشطة المعتقلة لجين الهذلول: "أحزنني خبر وفاته، إذ إننا سنطالب بفتح تحقيق جدي في قضية تعذيب لجين".

فيما علق المعارض والحقوقي يحيى عسيري: "إن صح خبر وفاة اللواء محمد الأسمري مدير عام السجون صباح اليوم في مكتبه، فالأسئلة تتزايد حول التصفيات!!!".

وقال عسيري إن "الأسمري مسؤول عن تعذيب عدد من المعتقلين، ومسؤول عن كثير من الانتهاكات، وهو إحدى أذرع عبدالعزيز الهويريني (رئيس أمن الدولة)، الهويريني سيد الإرهاب الذي كان مع مبن (محمد بن نايف) وتخابر مع مبس (محمد بن سلمان) للانقلاب عليه.

وكان وزير الداخلية السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، عيّن اللواء الأسمري مديرا للسجون في تشرين الثاني/ نوفمبر 2017 خلفا للواء إبراهيم الحمزي.

أحزنني خبر وفاته، إذ أننا سنطالب بفتح تحقيق جدي في قضية تعذيب لجين. https://t.co/F2UWr9GvRG

— علياء الهذلولAlia al-Hathloul (@alia_ww) December 28, 2020

إن صح خبر وفاة #اللواء_محمد_الاسمري مدير عام السجون صباح اليوم في مكتبه، فالأسئلة تتزايد حول التصفيات!!!
الأسمري مسؤول عن تعذيب عدد من المعتقلين، ومسؤول عن كثير من الانتهاكات، وهو أحد أذرع عبدالعزيز الهويريني، الهويريني سيد الإرهاب الذي كان مع #مبن وتخابر مع #مبس للانقلاب عليه.

— Yahya Assiri يحيى عسيري #NAAS (@abo1fares) December 28, 2020

انتقل إلى رحمة الله مدير عام السجون اللواء محمد بن علي الأسمري.
الأسمري هو صاحب فكرة #فرجت_مع_أبشر التي من خلالها تم تنظيم سداد مديونيات المساجين والإفراج عنهم عن طريق تكافل المجتمع بطريقة نظامية وميسرة..
أسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته وأن يدخله فسيح جناته. pic.twitter.com/PjOCGal7Tb

— محمد عزيز العرفج Ⓜ️ (@M_A_Alarfaj) December 28, 2020

رحم الله اللواء محمد الأسمري -مدير عام السجون- وأسكنه فسيح جنانه، التقيت به قبل عدة أسابيع في اجتماع عمل
ومما قاله: "فُرجت هو ابني الصغير"
هنيئاً له آلاف المنازل التي أعاد لها الأمل بسبب خدمة فرجت!
هنيئاً له آلاف الأسر التي حصلت على رعاية مميزة من لجنة تراحم التي اهتم بها كثيراً pic.twitter.com/8sYMQYu8mt

— عبدالعزيز الحمادي (@Abdulaziz_Hmadi) December 28, 2020
#السعودية #مدير عام السجون #محمد بن علي الأسمري #فرجت مع أبشر #لجين الهذلول #محمد بن سلمان #محمد بن نايف #الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف #عبد العزيز بن سعود بن نايف #ابراهيم الحمزي

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