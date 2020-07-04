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شاهد..أفضل صور الفضاء في 2020

الإثنين 28 ديسمبر 2020 11:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد..أفضل صور الفضاء في 2020



وكالات

الصور المذهلة التي تمكن تلسكوب "هابل" من التقاطها خلال العام الذي سيغادرنا بعد ثلاثة أيام.

نشرت مجلة "فوربس" تقرير استعرض الصور التي جمعها التلسكوب، وحمل التقرير عنوان "قل وداعا لعام 2020 مع أفضل 10 صور من هابل".

وشملت الصور العشرة التي نشرتها وكالة "ناسا" مجموعة واسعة من الظواهر الفلكية، من حلقات آينشتاين إلى سديم الفراشة، ومن كوكب المشتري إلى المجرة الحلزونية.

واحدة من حلقات أينشتاين التي تشوهت بسبب سحب الجاذبية

واحدة من حلقات أينشتاين التي تشوهت بسبب سحب الجاذبية
 

ولم يغفل التلسكوب تصوير آثار الإنسان في الفضاء، فقد رصد مرور قمر اصطناعي بقربه، وتحديدا على بعد 12 كيلومترا.

حركة قمر اصطناعي كان بالقرب من تلسكوب هابل

 وكان التلسكوب أعلن في وقت سابق من العام الجاري 2020 أنه التقط واحدة من أعظم الصور على الإطلاق، مشيرا إلى المجرة  "NGC 2275"، التي تضم عددا من النجوم "الفتية".

مجرة تبعد عن الأرض 156 مليون سنة ضوئية ولها ظل فريد.

 وتلسكوب هابل هو مرصد فضائي أُطلق إلى الفضاء عام 1990، ويدور منذ ذلك الحين حول الأرض، ليمد الفلكيين بأوضح وأفضل صور للفضاء. وقد حظي المرصد بهذا الاسم نسبة للعالم الفلكي إدوين هابل.

سديم الفراشة

 واحتفل المشرفون على المرصد، هذا العام، بمرور ثلاثين عاما، على بداية عمله في الفضاء.

رصد التلسكوب انهيار سحابة الغاز التي ستكون نجوما جديدة

يذكر أن "هابل" يلتقط الصور على مدار 24 ساعة، 7 أيام في الأسبوع، منذ إطلاقه إلى الفضاء.

هذا الشريط عبارة عن جزء صغير من انفجار نجم بعد موته

روبين.. أكبر مجرة حلزونية جرى اكتشافها حتى الآن

تجلت ألوان كوكب المشتري خاصة البقعة الحمراء

الصورة الملتقطة للمجرة NGC 2275 من تلسكوب هابل

منطقة تشكل نجوما تحتوي هياكل غازية مضاءة

#صور الفضاء في 2020 #اللقاحات #تلسكوب هابل #مجلة فوربس #وكالة ناسا #المجرة الحلزونية

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