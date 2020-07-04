شاهد..أفضل صور الفضاء في 2020

وكالات

الصور المذهلة التي تمكن تلسكوب "هابل" من التقاطها خلال العام الذي سيغادرنا بعد ثلاثة أيام.

نشرت مجلة "فوربس" تقرير استعرض الصور التي جمعها التلسكوب، وحمل التقرير عنوان "قل وداعا لعام 2020 مع أفضل 10 صور من هابل".

وشملت الصور العشرة التي نشرتها وكالة "ناسا" مجموعة واسعة من الظواهر الفلكية، من حلقات آينشتاين إلى سديم الفراشة، ومن كوكب المشتري إلى المجرة الحلزونية.

واحدة من حلقات أينشتاين التي تشوهت بسبب سحب الجاذبية



ولم يغفل التلسكوب تصوير آثار الإنسان في الفضاء، فقد رصد مرور قمر اصطناعي بقربه، وتحديدا على بعد 12 كيلومترا.

وكان التلسكوب أعلن في وقت سابق من العام الجاري 2020 أنه التقط واحدة من أعظم الصور على الإطلاق، مشيرا إلى المجرة "NGC 2275"، التي تضم عددا من النجوم "الفتية".

وتلسكوب هابل هو مرصد فضائي أُطلق إلى الفضاء عام 1990، ويدور منذ ذلك الحين حول الأرض، ليمد الفلكيين بأوضح وأفضل صور للفضاء. وقد حظي المرصد بهذا الاسم نسبة للعالم الفلكي إدوين هابل.

واحتفل المشرفون على المرصد، هذا العام، بمرور ثلاثين عاما، على بداية عمله في الفضاء.

يذكر أن "هابل" يلتقط الصور على مدار 24 ساعة، 7 أيام في الأسبوع، منذ إطلاقه إلى الفضاء.