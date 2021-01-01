شاهد .. محمد رمضان يعد جمهوره بأكبر مفاجأة في 2021

القاهرة / سما

وعد الفنان محمد رمضان الممثل والمغني المصري، اليوم الإثنين 28 ديسمبر 2020، جمهوره بأنه يجهز لمفاجأة كبرى في عام 2021.

وكتب الفنان المصري عبر فيسبوك: تم بحمد الله توقيع عقد الشراكة بين المؤسسة السعودية العريقة عبدالصمد القرشي ومحمد رمضان.

وأضاف محمد رمضان في تدوينه عبر حسابه الشخصي الموثق: قريباً لجمهوري مفاجئة من أكبر مفاجآت ٢٠٢١ (..) ثقة في الله نجاح.

وكان محمد رمضان قد توجه إلى الإمارات مُجددا برفقة زوجته وأبنائه وشقيقه؛ من أجل الاحتفال برأس السنة الميلادية هناك وإحياء عدة حفلات.

وشارك محمد رمضان، في افتتاح مطعم الشيف التركي بوراك الأول في دبي بالإمارات، برفقة عدد من نجوم الرياضة والفن ورجال الأعمال العرب.

والتقى محمد رمضان أيضا، مع سيلجادو لاعب ريال مدريد سابقا، والدولي جيرارد بيكيه نجم برشلونة على هامش افتتاح مطعم بوراك، إذ وصفهما الفنان بأنهما أصدقائه.

وأثار محمد رمضان الجدل مؤخرا، بعد أن طلب من مخرج مسلسل موسى الذي يقود بطولته، مواصلة تصوير المشاهد؛ تمهيدا لعرضه في شهر رمضان 2021.