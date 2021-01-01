  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

شاهد .. محمد رمضان يعد جمهوره بأكبر مفاجأة في 2021

الإثنين 28 ديسمبر 2020 12:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد .. محمد رمضان يعد جمهوره بأكبر مفاجأة في 2021



القاهرة / سما

وعد الفنان محمد رمضان الممثل والمغني المصري، اليوم الإثنين 28 ديسمبر 2020، جمهوره بأنه يجهز لمفاجأة كبرى في عام 2021.

وكتب الفنان المصري عبر فيسبوك: تم بحمد الله توقيع عقد الشراكة بين المؤسسة السعودية العريقة عبدالصمد القرشي ومحمد رمضان.

وأضاف محمد رمضان في تدوينه عبر حسابه الشخصي الموثق: قريباً لجمهوري مفاجئة من أكبر مفاجآت ٢٠٢١ (..) ثقة في الله نجاح.

وكان محمد رمضان قد توجه إلى الإمارات مُجددا برفقة زوجته وأبنائه وشقيقه؛ من أجل الاحتفال برأس السنة الميلادية هناك وإحياء عدة حفلات.

وشارك محمد رمضان، في افتتاح مطعم الشيف التركي بوراك الأول في دبي بالإمارات، برفقة عدد من نجوم الرياضة والفن ورجال الأعمال العرب.

والتقى محمد رمضان أيضا، مع سيلجادو لاعب ريال مدريد سابقا، والدولي جيرارد بيكيه نجم برشلونة على هامش افتتاح مطعم بوراك، إذ وصفهما الفنان بأنهما أصدقائه.

وأثار محمد رمضان الجدل مؤخرا، بعد أن طلب من مخرج مسلسل موسى الذي يقود بطولته، مواصلة تصوير المشاهد؛ تمهيدا لعرضه في شهر رمضان 2021.

#محمد رمضان #مسلسل محمد رمضان #محمد رمضان 2021 #السعودية #مصر #عبد الصمد القرشي

الأكثر قراءة اليوم

رابط تقديم سلف الضمان الاجتماعي في الأردن 2020 برنامج تمكين اقتصادي 2

رابط التسجيل .. تقديم طلب بدل التعطل عن العمل في الأردن 2020 برنامج مساند 1

حماس تكشف عن هدف تنفيذ مناورة "الركن الشديد".. وتوضح سبب إغلاق الممثلية المصرية بغزة

رابط التسجيل .. تقديم طلب في برنامج استدامة من الضمان الاجتماعي الأردني

رام الله : الأمن الفلسطيني يعتقل سما عبدالهادي "دي جي" حفل مقام النبي موسى

صحيفة اسرائيلية: حماس تتعاظم رغم عُزلتها وصواريخها لن تصدأ.. إسرائيل تتجاهل فرصة ثمينة!

السعودية تحرّض على اغتيالي..نصرالله: نتعامل بحذر حتى لا يتم إستدراجنا لمواجهة غير محسوبة

الأخبار الرئيسية

الصحة : 26 وفاة و1363 إصابة جديدة بكورونا و1638 حالة تعاف

بشكل رسمي: وفد مصري ينهي تسليم مبنى ممثلية بلاده في غزة لهذه الاسباب ..

اشتية

اشتية يتوّعد كل الذين تسببوا في أحداث مقام النبي موسى..

860x484 (3)

شاهد : الاحتلال ينشر فيديو اعتقال مواطن ويتهمه رسميًا بقتل مستوطنة

مصادر: إسرائيل لم تعط رداً إيجابياً على مبادرة اردوغان لتحسين العلاقات والسبب حماس..

اعلان سما رسائل