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موعد ومعلق مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري المصري 2020

الإثنين 28 ديسمبر 2020 12:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
موعد ومعلق مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري المصري 2020



القاهرة / سما

أعلنت مصادر رياضية، عن موعد ومعلق مباراة الأهلي والاتحاد السكندري والقنوات الناقلة اليوم الإثنين 28 ديسمبر 2020 ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

وقالت المصادر إن موعد مباراة الأهلي والاتحاد، الساعة 07:30 مساء اليوم بتوقيت مصر وفلسطين والسودان والأردن وليبيا وسوريا، 08:30 في السعودية والكويت والبحرين وقطر.

وأعلن النادي الأهلي عن اكتمال غالبية صفوفه، إذ شهد التمرين الأخير عودة المدير الفني بيتسو موسيماني وعدد من اللاعبين الأساسيين بعد تعافيهم من فيروس كورونا، باستثناء ربيعة وقفشة.

ويسعى الأهلي للعودة للصدارة، إذ يملك 6 نقاط في المركز الثاني من مباراتين فقط بفارق الأهداف أمام المصري وأسوان وسيراميكا كليوباترا، فيما يتصدر الجونة الترتيب بـ8 نقاط من 4 لقاءات.

معلق مباراة الأهلي والاتحاد السكندري:

وتبث مباراة الاتحاد والأهلي من ملعب الأخير (السلام) عبر قناة أون تايم سبورت اتش دي الأولى (ON Time Sports 1 HD) بصوت المعلق أيمن الكاشف، لكن دون حضور المشجعين.

ويعتبر الاتحاد السكندري منافسا قويا أمام الأهلي، إذ كان نادي القرن قد تفوق عليه في نهائي كأس مصر قبل أسابيع بهدفين مقابل هدف، ومن المقرر أن يلعب معه مجددا بكأس السوبر المحلي.

وكان من المقرر أن تجري مباراة القمة المصرية بين الأهلي والزمالك اليوم، لكن اتحاد الكرة قرر تأجيلها حتى إشعار آخر، ووضع مكانها مواجهة الاتحاد والأهلي، والزمالك مع سموحة.

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