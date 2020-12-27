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فيديو: تفاصيل الخطوات العملية لإنجاز السيارة الكهربائية التركية "TOGG"

الإثنين 28 ديسمبر 2020 06:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: تفاصيل الخطوات العملية لإنجاز السيارة الكهربائية التركية "TOGG"



أنقرة/سما/

نشرت مجموعة الشركات المشرفة على تصنيع السيارة المحلية التركية "TOGG"، الأحد، مقطع فيديو يلخص إنجازاتها منذ انطلاق مشروعها.


وبمناسبة مرور سنة على إعلانها الانطلاق في مشروع السيارة الكهربائية التركية، نشرت المجموعة، عبر حسابها في "تويتر"، فيديو يلخص الخطوات العملية التي أنجزتها حتى الآن.
 

وذكرت المجموعة في التغريدة أنه "مرت سنة على التعريف بمشروع السيارة الكهربائية، ذات حقوق الملكية الفكرية والصناعية التركية 100 بالمئة".


ويسرد الفيديو ما تم تحقيقه من تقدم في مشروع السيارة المحلية، التي ستعمل بالطاقة الكهربائية تماما، في غضون عام.


وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، اختارت مجموعة "TOGG" شركة "فاراسيس" العالمية الرائدة، شريكا لها في تطوير البطارية التي تعد من المكونات الأساسية في مجموعة منتجات السيارات الكهربائية.
 

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2019، كشفت تركيا عن ميلاد أول سيارة كهربائية، مصنعة بإمكانات محلية خالصة، ستدخل الخدمة وتسير في شوارع البلاد خلال ثلاث سنوات.

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