شاهد .. سبب وفاة المصارع لوك هاربر "برودي لي"

واشنطن / سما

أعلنت مصادر رياضية، يوم الأحد 27 ديسمبر 2020، عن تفاصيل وفاة المصارع الأمريكي لوك هاربر المعروف بلقب (برودي لي) أحد أبرز أبطال المصارعة الأمريكية الحرة في السنوات الماضية.

وأكد اتحاد (wwe) للمصارعة الأمريكية الحرة، وفاة المصارع لوك هاربر "برودي لي"، وذلك عن عمر ناهز 41 سنة، مستعرضة تفاصيل مسيرته في المصارعة خلال فترة انضمامه لصفوف الاتحاد الأمريكي.

وكان لوك هاربر قد غادر "دبليو دبليو إي" منذ شهر آذار / مارس 2020؛ تمهيدا للانضمام إلى منظمة (أول إليت ريسلنغ)، لكن ظروف جائحة كورونا حالت دون عقد عروض جديدة للمصارعة حول العالم.





سبب وفاة المصارع لوك هاربر:

ونفت زوجة المصارع الأمريكي العملاق، أن يكون فيروس كورونا هو سبب وفاة برودي لي، مشيرة إلى أنه كان يعاني من مشاكل كبيرة في الرئة ويتلقى العلاج على أيد أفضل الأطباء والممرضين في العالم.

وقالت زوجة لوك هاربر إنه توفى بعد "معركة شاقة مع المرض" وهو محاط بأصدقائه ومحبيه، واصفة إياه بأنه كان الزوج والأب الأعظم على الإطلاق ولا تملك كلمات يمكن لها أن توفيه حقه حتى اللحظة.

وكتبت زوجة برودي لي كلمات مؤثرة عبر حسابها الشخصي بموقع انستغرام، مؤكدة أنه كان الصديق والزوج والأب الأفضل الذي التقته في حياتها، وأنها الآن لم تعد قادرة على تصديق ما عانى منه.

وكان لوك هاربر قد زار العديد من الدول حول العالم منها بلدان عربية وقدم عروضا قوية فيها، إذ كان من أبرز أعضاء فريق (عائلة وايت) الذي عُرف بجبروته وقوته أمام جميع الخصوم بلا استثناء.