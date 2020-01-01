مشاهدة مباراة شباب ليبيا وتونس بث مباشر في بطولة شمال أفريقيا للشباب

تونس / سما

أعلنت القنوات الناقلة عن رابط مشاهدة مباراة شباب تونس وليبيا بث مباشر اليوم الأحد 27 ديسمبر 2020 في بطولة شمال أفريقيا للشباب تحت 20 سنة المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية.

مباراة شباب ليبيا وتونس مباشر تبث من الملعب الأولمبي حمادي العقربي في الأسبوع الخامس من البطولة الأفريقية على القناة المغربية الرياضية وليبيا سبورت والتلفزة التونسية المفتوحة.

وجاءت جميع عينات منتخبي شباب تونس وليبيا سلبية، أي أن الفريقين كاملي العدد دون إصابات بفيروس كورونا، حسب موفد القناة الليبية الرياضية في تونس الزميل الإعلامي علي الشنطي.

وقالت ليبيا سبورت: تشاهدون اليوم المباراة الفاصلة لنيل اخر بطاقة مرشحة لكاس افريقيا تحت 20 سنة، حيث يحتاج منتخبنا الوطني الى التعادل فقط ليترشح رفقة المنتخب المغربي عن الشمال.

مباراة شباب تونس وليبيا مباشر:

وصدرت مطالبات الساعات الأخيرة، بضرورة تفعيل تقنية حكم الفيديو (الفار) كي لا يتعرض أي طرف للظلم خلال المباراة كما حدث في موقعة ليبيا وشباب المغرب وحرمان الأول من ركلة جزاء.

ويحتل منتخب المغرب المركز الأول بخمس نقاط، يلية في الترتيب الثاني ليبيا بأربع نقاط، في حين ما زال الفريق التونسي بالمركز الثالث برصيد نقطتين متقدما فقط على المنسحب مصر للشباب.

وخاض المنتخبان الحصة التدريبية الأخيرة على ملعب المنزه في العاصمة التونسية، وسط أجواء ممطرة، إذ يسعى الفريقان إلى الخروج بنتيجة إيجابية للتأهل إلى كأس أفريقيا التي تقام في موريتانيا.