قصة وكيفية مشاهدة فيلم سول 2020 soul بطولة جايمي فوكس

واشنطن / سما

كشفت مصادر إعلامية عربية، عن قصة وكيفية مشاهدة فيلم سول (soul) الرسوم المتحركة الأمريكي الجديد، الذي تم البدء بعرضه في السينما والمنصات الرسمية قبل نحو أربع وعشرين ساعة.

وقالت المصادر الإعلامية إنه يمكن مشاهدة فيلم سول soul 2020 من خلال زيارة منصة (ديزني بلس) للبث الإلكتروني الرقمي عبر شبكة الإنترنت، أو في دور السينما بالولايات المتحدة الأمريكية.

وفاجأت شركة بسكار التي أنتجت فيلم الرسوم المتحركة (سول) متابعيها حول العالم؛ كونها لأول مرة تعتمد على فنان أسود البشرة كي يقود بطولة أحد أفلامها الجديدة، الأمر الذي اعتبروه خطوة إيجابية.

وكشفت الشركة المنتجة أنها لم تقصد أي يكون بطل فيلم سول أسود البشرة، إذ أن الأمر جاء بشكل اعتيادي دون النظر إلى مثل هذه الأمور التي أصبحت لا تؤثر كثيرا على نجاح العمل الكرتوني أو فشله.

قصة فيلم سول soul:

وحقق فيلم سول في الساعات الأولى من طرحه نسب مشاهدات عالية، وفق المنتجون الذين أكدوا افتقاد القنوات التلفزيونية والسينما والمشاهدين حول العالم إلى مثل هذه الأعمال الكرتونية المثيرة للفضول.

وتصدر فيلم سول محركات البحث العالمية، إذ تسلط قصته الضوء على عازف جاز أسود البشرة لا تكون حياته كما خطط لها، ثم اضطر إلى السفر لمساعدة أحد الأشخاص في مكان آخر خارج عالمه الحالي.

وينجح عازف الجاز الذي يؤدي شخصيته الممثل الأمريكي جايمي فوكس الحاصل على جائزة أوسكار قبل 15 سنة، في إيجاد شغفه الحقيقي بالمكان الذي سافر إليه، إذ اكتشف معنى أن يكون عندك روح.