موعد مباراة شباب تونس وليبيا والقنوات الناقلة لبطولة شمال أفريقيا 2020

تونس / سما

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف)، عن موعد مباراة شباب ليبيا وتونس يوم الأحد 27 ديسمبر 2020 ضمن منافسات الجولة الخامسة والحاسمة في بطولة شمال أفريقيا للشباب لأقل من 20 سنة.

وقال الكاف في بيان له إن موعد مباراة شباب تونس وليبيا، الساعة الثانية بتوقيت صاحب الأرض (تونس) والمغرب والجزائر، والثالثة في طرابلس والقدس والقاهرة، والرابعة لدى مكة المكرمة وبغداد.

ويطلق الحكم لطفي بوكواسة صافرة بداية المباراة المصيرية للمنتخبين من الملعب الأولمبي، إذ أن الفائز فيها سيضمن تأهله إلى تصفيات كأس الأمم الأفريقية في موريتانيا فقط، بعد إلغاء كأس العالم للشباب.

ويحتاج المنتخب الليبي إلى التعادل فقط أو الفوز بأي نتيجة من أجل الترشح إلى كأس أمم أفريقيا برفقة نظيره المغربي الذي نجح في حصد أكبر عدد من النقاط متفوقا على الجزائر ومصر المنسحب مؤخرا.

القنوات الناقلة لمباراة شباب ليبيا وتونس:

وتبث مباراة تونس وليبيا للشباب على ثلاث قنوات عربية، وهي، الوطنية التونسية (Television Tunisienne 1)، المغربية الرياضية (Arryadia SD/HD) بتعليق عبد الصمد ولد شهيبة، قناة ليبيا سبورت.

واحتفل لاعبو المنتخب المغربي للشباب قبل يومين بالتأهل إلى البطولة الأفريقية القادمة، إذ حصدوا خمس نقاط من ثلاث مباريات، فيما يأتي منتخب ليبيا بالمركز الثاني برصيد 4 نقاط بفارق نقطتين أمام تونس.

ورجح مراقبون صعود منتخب شباب ليبيا لكأس أفريقيا 2021، لكن في المقابل يحتاج المنتخب التونسي إلى انتصار بأي نتيجة كي يتأهل؛ كونه يملك في رصيه نقطتين بالمركز الثاني في بطولة شمال القارة.