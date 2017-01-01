رابط مشاهدة مباراة الشباب والباطن بث مباشر في الدوري السعودي 2020

الرياض / سما

نشرت القنوات الرياضية الناقلة، رابط مشاهدة مباراة الشباب والباطن بث مباشر التي تجري اليوم السبت 26 كانون أول 2020 ضمن مواجهات الأسبوع العاشر من الدوري السعودي للمحترفين.

مباراة الشباب والباطن مباشر تنقل من ملعب الأمير خالد بن سلطان على القناة السعودية الرياضية الأولى (KSA Sports 1 HD) بصوت المعلق سمير المعيرفي، بالإضافة إلى المواقع التابعة للاتحاد.

ويبدأ الاستيديو التحليلي لمباراة الباطن والشباب الساعة الثانية والنصف عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، بقيادة المذيع عبد العزيز البكر والمرال ناصر الشيبان من داخل ملعب اللقاء عبر القناة الرياضية.

ويكون المحللان صالح الداود وبدر الحقباني ضمن الاستيديو التحليلي للوقوف على أبرز النقاط الفنية للفريقين، بينما يتم الاستعانة بأحد الخبراء التحكيميين حال كانت هناك حالات جدلية بالمباراة.

رابط مباراة الشباب والباطن مباشر:

وكان فريق الشباب قد تغلب الموسم الماضي على الباطن بهدفين دون مقابل، وسبقها انتصار بأربعة أهداف دون رد، فيما كان الفوز الأخير للباطن بالدوري إياب موسم 2017 - 2018.

ويسعى الشباب للعودة إلى المركز الثاني الذي فقده قبل ثلاث جولات لصالح الأهلي، إذ يملك حاليا 15 نقطة من تسع مباريات خاضها في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

على الجهة الأخرى، يقدم الباطن مستويات جيدة هذا الموسم، إذ يحتل المركز العاشر برصيد 11 نقطة بفارق الأهداف أمام الرائد وأبها، علما أن الترتيب مؤقت لحين انتهاء الجولة خلال يومين.