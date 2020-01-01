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رابط نظام نور يعلن نتائج الطلاب برقم الهوية 1442

الجمعة 25 ديسمبر 2020 04:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
رابط نظام نور يعلن نتائج الطلاب برقم الهوية 1442



الرياض / سما

أعلنت هيئة تقويم التدريب والتعليم، يوم الجمعة 25 ديسمبر 2020، عن رابط نظام نور للاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الجلوس والهوية 1442 عقب نهاية امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وأكدت في تصريح صحفي أنه سيتم تفعيل نتائج الطلاب 2020 - 1442 على نظام نور خلال ساعات، مبينة أنه يمكن للطلبة وأولياء الأمور الإطلاع على درجات أول فصل بالتفصيل.

وفي سياقٍ متصل، ذكرت وسائل إعلام أنه يمكن استخراج نتائج الاختبارات عبر نظام نور من خلال الدخول للرابط المرفق، وتسجيل معلومات ولي أمر الطالب وتعبئة كل الخيارات.

وحذرت وسائل الإعلام من وجود بعض المنصات والصفحات على تويتر، التي تعمل على الترويج لتحميل تطبيق نظام نور أو مدرستي، موضحة أنها تطبيقات غير رسمية ولا تتبع لها.

رابط نظام نور 2020 نتائج الطلاب: اضغط هنا

وأكدت أن رابط نظام نور الوحيد هو الذي يمكن الوصول له عبر موقع وزارة التعليم السعودية، إذ تمنت النجاح والتوفيق لأبنائنا الطلبة، وأن ينتهي الفصل الثاني بسلام كامل للمنظومة التعليمية.

ومن المقرر أن تتضح صورة المسيرة التعليمية الأيام القادمة، وسط توقعات بعودة التعليم كما كان سابقا أو تقليص عدد أيام الحضور والدوام على دفعتين صباحية وأخرى مسائية.

وقالت وكالة تعليق الدراسة إن الفصل الدراسي الثاني سيكون عن بعد بشكل كامل، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن العودة إلى المدارس بالمملكة سيتم على الفترتين، خلال الفترة المقبلة.

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