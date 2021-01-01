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هكذا احتفل “أبو مكة” بعيد الميلاد.. جدل وتعليقات-(صور)

الجمعة 25 ديسمبر 2020 02:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
هكذا احتفل “أبو مكة” بعيد الميلاد.. جدل وتعليقات-(صور)



وكالات

تفاعل متابعو نجم كرة القدم العالمية الدولي المصري  محمد صلاح، بين مؤيد وناقد، على صور نشرها “أبومكة” على مواقع التواصل، وهو يحتفل مع عائلته بعيد الميلاد ” الكريسماس”.

وكان نجم نادي ليفربول الإنكليزي قد تعرض لهجوم مماثل في العام الماضي بسبب نشره لصورة شجرة الكريسماس، ولكن صلاح لم يعقب على الانتقادات.

وفي وقت سابق  قال يورغن كلوب مدرب ليفربول إن محمد صلاح في حالة مزاجية جيدة وسعيد في ليفربول نافيا تقارير لوسائل إعلام عن رغبة النجم المصري في الرحيل عن النادي.

وعبر صلاح في مقابلة مع صحيفة آس الإسبانية مطلع الأسبوع الجاري عن إعجابه بالعملاقين ريال مدريد وبرشلونة مما عزز تكهنات وسائل إعلام بريطانية عن رغبة المهاجم في الرحيل.

#عيد الميلاد #محمد صلاح #الكريسماس
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