  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

مشاهدة مباراة الرمثا وشباب الأردن بث مباشر .. الأردنية الرياضية

الخميس 24 ديسمبر 2020 01:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشاهدة مباراة الرمثا وشباب الأردن بث مباشر .. الأردنية الرياضية



عمان / سما

نشر الاتحاد الأردني لكرة القدم، رابط مشاهدة مباراة شباب الأردن والرمثا بث مباشر اليوم الخميس 24 ديسمبر 2020 ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من دوري المحترفين.

مباراة الرمثا وشباب الأردن مباشر تبث بعد قليل من استاد الملك عبدالله الثاني على الأردنية الرياضية (Jordan Sport HD) وقناة الاتحاد الأردني بصوت المعلق علي الحنيطي.

ويسعى الرمثا إلى تعويض الخسارة الماضية وتكرار سيناريو نتيجة موقعة الذهاب التي تفوق فيها على شباب الأردن بهدفين دون مقابل سجلهما الثنائي ماتياس كونتي وسائد الخزاعلة.

وكان الفوز الأخير لصالح شباب الأردن على نظيره الرمثا في دوري المناصير الأردني قبل موسمين، إذ تغلب عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد وسط تألق النجم يوسف النبر.

مباراة شباب الأردن والرمثا مباشر:

ويحتل الرمثا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الأردني برصيد 29 نقطة بفارق 6 نقاط خلف الجزيرة الوصيف، في حين يملك شباب الأردن 21 نقطة بالمركز السابع كما السلط.

ويستعد الشباب الأردني لمواجهات مهمة في الجولات المتبقية من دوري المحترفين، إذ يلعب الأسبوع المقبل ضد شباب العقبة ثم الحسين إربد وسحاب والجزيرة على التوالي.

على الجهة الثانية، ينتظر فريق الرمثا في الجولة التاسعة عشرة مباراة الحسين إربد، قبل أن يحل ضيفا على ملعب سحاب، ثم يواجه الجزيرة والصريح منتصف الشهر القادم.

#الرمثا #شباب الأردن #بث مباشر #الرمثا وشباب الأردن #مباشر #شباب الأردن والرمثا #الدوري الأردني #الأردنية الرياضية #قناة الأردن الرياضية

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. برنامج انت مين The Masked Singer الحلقة 3 الثالثة

سبب وفاة جابر آل مسعود في قطر (شاهد)

هل ستفرض وزارة الداخلية الاغلاق الشامل في قطاع غزة؟.. هذا ما يحدد

وفد من الخارجية المصرية يصل قطاع غزة عبر معبر رفح

وفاة عبد الرحيم ملوح نائب الامين العام السابق للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

"ذي هيل": "صفقة شيطانية.. التضحية باليمن من أجل اتفاق سلام سعودي-إسرائيلي"

داخلية غزة تكشف عن إمكانية تمديد الإغلاق يومي الجمعة والسبت خلال العام القادم

الأخبار الرئيسية

شـاهـد: الغرفة المشتركة تنشر فيديو حول مناورة "الركن الشديد"

الصحة : تسجيل 17 حالة وفاة و1704 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 2291 حالة

السنوار لا يريد تفويت الفرصة.. معاريف : اتصالات سرية في هذه الايام بين إسرائيل وحماس

أبو نعيم : برنامج الإغلاق الحالي سيستمر حتى هذا الموعد ..

الوفد الأمني المصري يزور غزة لبحث هذه الملفات .. ما علاقة المناورة العسكرية للمقاومة ؟

اعلان سما رسائل