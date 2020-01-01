مشاهدة مباراة الرمثا وشباب الأردن بث مباشر .. الأردنية الرياضية

عمان / سما

نشر الاتحاد الأردني لكرة القدم، رابط مشاهدة مباراة شباب الأردن والرمثا بث مباشر اليوم الخميس 24 ديسمبر 2020 ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من دوري المحترفين.

مباراة الرمثا وشباب الأردن مباشر تبث بعد قليل من استاد الملك عبدالله الثاني على الأردنية الرياضية (Jordan Sport HD) وقناة الاتحاد الأردني بصوت المعلق علي الحنيطي.

ويسعى الرمثا إلى تعويض الخسارة الماضية وتكرار سيناريو نتيجة موقعة الذهاب التي تفوق فيها على شباب الأردن بهدفين دون مقابل سجلهما الثنائي ماتياس كونتي وسائد الخزاعلة.

وكان الفوز الأخير لصالح شباب الأردن على نظيره الرمثا في دوري المناصير الأردني قبل موسمين، إذ تغلب عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد وسط تألق النجم يوسف النبر.

مباراة شباب الأردن والرمثا مباشر:

ويحتل الرمثا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الأردني برصيد 29 نقطة بفارق 6 نقاط خلف الجزيرة الوصيف، في حين يملك شباب الأردن 21 نقطة بالمركز السابع كما السلط.

ويستعد الشباب الأردني لمواجهات مهمة في الجولات المتبقية من دوري المحترفين، إذ يلعب الأسبوع المقبل ضد شباب العقبة ثم الحسين إربد وسحاب والجزيرة على التوالي.

على الجهة الثانية، ينتظر فريق الرمثا في الجولة التاسعة عشرة مباراة الحسين إربد، قبل أن يحل ضيفا على ملعب سحاب، ثم يواجه الجزيرة والصريح منتصف الشهر القادم.