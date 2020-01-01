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واشنطن تبدأ تعريف منتجات المستوطنات بأنها "صنعت في إسرائيل"

الخميس 24 ديسمبر 2020 08:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن تبدأ تعريف منتجات المستوطنات بأنها "صنعت في إسرائيل"



القدس المحتلة / سما /

أصدر مكتب الجمارك الأميركي، لائحة تقضي بإلغاء التمييز بين المنتجات المصنّعة على جانبي الخط الأخضر (مناطق الضفة - ومناطق القدس والداخل)، بحيث يتم تعريفها -بما فيها المنتجة في المستوطنات- على أنها صنعت في إسرائيل.

وبحسب صحيفة هآرتس العبرية، الخميس، فقد جرت صياغة اللائحة وفقًا لإعلان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو خلال زيارته الأخيرة للمنطقة.

وأشارت إلى أنه تم فعليًا بدء تنفيذ القرار، باعتبار أن هؤلاء المصنعين يعملون في إطار الاقتصاد الإسرائيلي.

ووفقًا للائحة، فإن منتجات المنطقة "ج" في الضفة الغربية ستصنف أنها إسرائيلية، ومنتجات منطقتي "أ" و"ب" كمنتجات من الضفة الغربية، ومنتجات قطاع غزة، أنها من غزة.

#المستوطنات #اسرائيل #امريكا #منتجات المستوطنات

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