الأردن .. رابط نتائج المنح والقروض والبعثات الداخلية الجامعية 2020

الأردن / سما

نشرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية، قوائم الطلاب المرشحين للاستفادة من البعثات والمنح والقروض 2020 - 2021 الداخلية للطلبة الدارسين ضمن البرنامج العادي في الجامعات الأردنية الرسمية للمستويين الدبلوم المتوسط والبكالوريوس والمنفذة من خلال الوزارة للسنة الجامعية الجديدة.

وقالت الوزارة إن عدد المتقدمين الذين انطبقت عليهم شروط المنافسة حسب الأصول وصل إلى (63241) طالب وطالبة، تم ترشيح (44007) طالباً وطالبة منهم أي مانسبته (70%) للاستفادة من البعثات والمنح والقروض لهذا العام.

وأضافت: بزيادة بلغت ما نسبتها (25%) عن العدد الذي تم شموله بالاستفادة ضمن قائمة النتائج الأولية المعلنة في العام الماضي، وقد توزع المرشحين للاستفادة هذا العام بين (40822) طالباً وطالبة بمستوى درجة البكالوريوس، و(3185) طالباً وطالبة بمستوى درجة الدبلوم المتوسط.

وأوضحت أنه يمكن للطلبة الدخول الى الموقع الالكتروني الخاص بمديرية البعثات للاطلاع على النتائج الأولية من خلال الرابط المرفق في الفقرة التالية وذلك من أجل معرفة نتائج ترشيحهم.

وتابعت: في حال رغب الطالب بالاعتراض فعليه أن يتقدم باعتراض إلكتروني والذي سيبدأ اعتباراً من الساعة العاشرة صباح يوم بعد غد الخميس الموافق 24 /12 / 2020 وحتى الساعة الثالثة عصر يوم الخميس الموافق 7 /1 / 2021.

نتائج المنح والقروض الجامعية في الأردن 2020: اضغط هنا

وشددت على ضرورة أن يقوم الطالب بتحميل الوثائق المعززة لاعتراضه ضمن طلب الإعتراض الإلكتروني، مؤكدة أن أن عملية تقديم طلبات الاعتراض ستكون إلكترونية فقط وأنها لن تستقبل أي طلب إعتراض ورقي كما أنها لن تسمح لأي شخص مهما كان بدخول حرم الوزارة بغرض مراجعة مديرية البعثات، وذلك حرصاً منها على سلامة كل من متلقي الخدمة وموظفي الوزارة.

ووفقا للوزارة، فإنه لن يتم النظر في أي طلب إعتراض إلكتروني ما لم يكن مدعماً بوثائق معززة تثبت صحة الإعتراض، منوهة إلى أنها أطلقت منصة إلكترونية خاصة للإجابة عن جميع استفسارات الطلبة عن عملية الترشيح للاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية للعام الجامعي الحالي 2020 / 2021.

وبينت أنه سيتم بدء العمل بالمنصة ابتداء من يوم الأربعاء الموافق 23 ديسمبر 2020 من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 3 مساءً، موضحة أنه يمكن للطلبة الدخول إلى هذه المنصة وإرسال أي استفسار من خلالها وسيتم إجابة الطالب خلال 24 ساعة فقط.

رابط منحة البعثات والمنح والقروض في الأردن اضغط هنا

وطالبت التعليم، كل الطلاب وذويهم بالالتزام، مشيرة إلى أنه يمكنهم الاستفسار من خلال هذه المنصة مع أهمية متابعة الموقع الإلكتروني، ومنصات التواصل الإجتماعي الرسمية الخاصة بالوزارة على الفيس بوك وتويتر للإطلاع على جميع الإعلانات التي يتم نشرها تباعاً.

وأفادت بأنه يمكن للطلاب الإطلاع على بياناتهم ومعلوماتهم والنقاط التي جرى احتسابها لهم بالإضافة إلى الأسماء والنقاط للطلبة المرشحين للاستفادة من تلك المنح والقروض والبعثات في اللواء الذي ينافس فيه كل طالب منهم في هذا العام الدراسي الجامعي الاستثنائي.