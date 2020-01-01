اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته في وسط الشارع بعد إحتراق سيارتهما

وكالات / سما /

نجا اليوتيوبر المصري أحمد حسن وزوجته زينب، وابنتهما "أيلين"، من الموت بعدما نشبت النيران في سيارتهم، أثناء القيادة وهو ما جعله يخرج مترجلًا للنجاة من الموت وسط ترجيحات من جانب المتابعين بمحاولته تقليد اليوتيوبر الروسي الشهير "ليتفين" لجذب المشاهدات.

وكشفت مصادر أمنية أن أحمد حسن حرر محضرًا بالواقعة، وقدم فيديو صوّره خلال اشتعال السيارة، ويتم التحقيق في الواقعة حاليًا للتأكّد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

وأكدت المصادر أنه فريقا من الحماية المدنية ورجال الشرطة توجهوا فور تلقيهم البلاغ، وتبين من الفحص تفحم السيارة بالكامل بعد اشتعال النيران فيها.

وأوضحت المصادر أن عملية التحريات والبحث تهدف للتأكد من كون الواقعة متعمدة أو حادثا عرضيا، وسط احتمالية افتعاله الحريق أو إشعاله النيران في السيارة عمدا، بهدف التربح.

وقالت المصادر إنه في حال أسفرت التحريات عن تعمد أحمد حسن حرق سيارته سيواجه تهمة "تعريض حياته وحياة المواطنين للخطر".

واحترقت السيارة تمامًا بحسب مقطع فيديو نشره أحمد حسن، عبر تقنية البث المباشر في صفحته على "فيسبوك"، حيث أظهر المقطع اشتعال النيران في سيارته.

وقال أحمد حسن، في الفيديو: "يا جماعة دي عربيتي ماشي بيها أنا ومراتي زينب وبنتي وراكب العربية فجأة طلعت دخان وولعت بينا واحنا في الطريق".

وأكد حسن أن تلك السيارة موديل هذا العام وثمنها مليون جنيه مصري، فقال: "العربية دي تمنها مليون جنيه وبقت كوم تراب، بتولع واحنا ماشيين في الطريق جواها".

وأضاف اليوتيوبر المصري: "الحمد لله لحقنا نفسنا، ونزلنا منها قبل ما تولع كده أو تنفجر بينا".

وأردف: "حسبي الله ونعم الوكيل فوضت أمري لربنا، العربية طلعت دخان في الأول ركنت على جنب نزلت أنا ومراتي وبنتي فالعربية ولعت".

وتبين من المقطع المعروض وجود محاولات من بعض الأشخاص لإطفاء الحريق الذي التهم السيارة إلا أن تلك المحاولات لم تفلح.